Бишавыл – Бишково: столетия, события, односельчане

В моих руках очередная книга, написанная краеведом на татарском языке. Издать книгу на родном языке в регионах, расположенных вне Татарстана, дело не простое. Но благодаря энтузиастам патриотам своей нации, это дело реальное. Тому свидетельство публикации в татаро-язычных газетах, изданных в Татарстане и на Урале, известного краеведа-исследователя и общественного деятеля из Красноуфимского района Свердловской области – Хузина Ильдуса Абубакировича (Илдус Хуҗа Абубакир улы). Он автор многих публикаций по истории сел и татарского народа Уральского региона.

И вот я держу книгу Илдус Хуҗа «Бишавыл: гасырлар, вакыйгалар, авылдашлар» (Казан, 2018, 163 бит).

В этой книге автор пишет об истории родного села, о его возникновении и развитии более 300 лет его существования, характеризует жизнь и судьбу односельчан.

Цель публикации, по мнению автора, это знакомство односельчан с прошлым 6-7 поколений предков, то есть воссоздание семейных родословных. Поэтому, пользуясь имеющимися источниками и рассказами старожилов, автор попытался восстановить историю своего села.

Книга открывается с раздела «Урал татарлары» (с.3-15), где он попытался анализировать историю татар Уральского региона, на основе изучения различных источников и материалов, оставленных исследователями XVIII-XIX вв., а также материалами из книг русских и татарских ученых и писателей XX-XXI вв.

В разделе «Бишавыл турында төп мәглүмәтләр» (с.16-20) автор дает основную и краткую информацию об источниках по истории села в XVII-XX вв.

Следующий очерк «Колхозлар оешу» (с.21-24) рассказывает о коллективизации сельского хозяйства в селе 1920-1930-е года, о создании колхозов «Кызыл йолдыз», «Колос», а также о развитии села в годы деятельности совхоза «Крыловский».

В селе Бишавыл мечеть была построена еще в 1816 году. И в разделе «Мәчетнең ябылуы» автор рассказывает о закрытии сельской мечети в 1930-е годы (с.25-26).

В 1930 г. в селе открывается школа. об этом факте и дальнейшем развитии образования в селе написано в очерке «Бишавылда мәктәп ачылу» (с.27-32).

В следующем очерке «Авылыбыз һәм авылдашларыбыз турында» дается информация о выдающихзся земляках: героях войны и труда, композиторах и писателях, ученых и учителях, тружениках сельскохозяйственного труда (с.32-34).

В разделе «Авылның атамасы һәм барлыкка килүе» (с.35-37) даются версии и факты о названии и возникновении сельского поселения.

В самом большом разделе «Авылыбыз XIX гасырда» (с.38-158) на основе материалов ревизий XVIII-XIX вв. даются данные о выдающихся семьях и личностях, их родственниках и наследниках, проживающих в селе или в других регионах Урала, страны и зарубежных странах.

Книга богата иллюстрирована фотографиями и работа завершается пожеланиями автора читателям.

Думаю, что данная книга важна не только для жителей села Бишавыл (Бишково) и жителям татарских селений Урала, но в целом для всего татарского краеведения. Это очередной кирпич и фундамент в здании региональной истории и татарского краеведения в Уральском регионе.

Пожелаем автору новых творческих успехов и книг!

Первый заместитель Всетатарского общества краеведов,

начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, профессор

А.А. Бурханов