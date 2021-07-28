Татарские краеведы посетили музей истории села Аракаево на Среднем Урале

В ходе командировки в регионы Сибири и Урала, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, заслуженный деятель науки РТ, профессор А.А. Бурханов побывал 19-20 июля 2021 года в г. Екатеринбурге и Нижнесергиемском районе Свердловской области, где встретился с сотрудниками Постоянного представительства РТ в Свердловской области, представителями краеведческих структур, учеными, активистами татарских общественных организаций.

Альберт Ахметжанович прибыл в регион по приглашению Постоянного представителя Республики Татарстан в Уральском регионе Х.М. Гильфанова, который курирует работу Областного Совета татарских краеведов, созданный в 2019 году.

В программу пребывания ученого-историка, востоковеда и краеведа-эксперта А.А. Бурханова были включены поездки в Нижнесергинский район для встречи с краеведами и ознакомления с Музеем татарской истории и культуры в Национально-культурном центре с. Аракаево (Аракай), а также проведение в г.Екатеринбурге Круглого стола «Татарское краеведение на Урале: основные задачи, некоторые итоги направления и перспективы развития».

В с. Аракаево руководитель центра, вдохновитель организации музея истории и культур местных татар, исследователь и хранитель музейных экспонатов Салават Сагетдинович Губаев провел детальную экскурсию в здании и во дворе Музея, рассказал историю региона и местных татар, ознакомил с родословной основных семейных групп села, показал уникальные археологические и этнографические экспонаты, не только собранные по домам у местных жителей, но и найденные на территории села и его окрестностях, а также в ходе экспедиций в регионе. А.А. Бурханова, как профессионального археолога особо интересовали наконечник копья и другие находки XIV-XVIII вв., а также этнографические материалы, показывающие специфику культурного развития местных татар и их контактов с татарами других регионов Урало-Поволжья. Здесь многообразие экспонатов музея поражает и не только посетителей-туристов с Урала и регионов РФ, но и бывалых специалистов и экспертов. Витрины с артефактами разных эпох – от древних кованых предметов до монет и предметов быта XIX-XX вв. удивляют посетителей.

Списки с фамилиями ветеранов войны, призванных на фронт и вернувшихся домой – фронтовики смотрят с фотографий, аккуратно размещенных на стендах; выдающиеся уроженцы села и строители моста – местной «стройки века», костюмы местных мастеров прошлого и современности …

Как сообщил Салават Губаев в музее в настоящее время числится более 6 тысяч экспонатов, а также они определили 12 поколений родословных шести основных семей, проживающих в с.Аракаево и в соседних татарских поселениях. По данным архивных материалов из 98 участников Великой Отечественной войны 46 ветеранов вернулись в родное село.

Салават Губаев готов часами рассказывать о каждом проекте, но дает минимум информации, только самые важные моменты, отвечает на вопросы, и мы продвигаемся дальше.

Во дворе, в отдельном металлическом сооружении, хранятся орудия труда: косы, пилы, топоры, вилы, предметы для ловли рыб, охоты, транспортные средства …

Похожих музеев в татарских селах не так и много. Разве вспомним «Бабай утары» в Тюменяке в Республике Башкортостан, созданный Ф.Г. Галимовым и несколько сельских музеев в Татарстане.

Сюда, в Аракаево, приезжают многочисленные туристы из регионов РФ и зарубежных стран, но особенно много туристов из татарского мира.

Салават Губаев сам проводит экскурсию для каждой группы, а это минимум полтора часа.

Кстати, посетивший Музей заместитель премьер-министра РТ, председатель Милли Шура ВКТ В.Г. Шайхразиев высоко оценил работу Музея, Центра и самого С.С. Губаева, которому присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств РТ».

В сопровождении Научного руководителя Совета татарских краеведов Сверловской области, автора монографии по природе и истории деревни Новый Бугалыш, кандидата биологических наук Филареда Гафурова, участники поездки из Казани и Екатеринбурга посетили смотровую площадку села Аракаево – очень высоко оценили прекрасный уральский ландшафт, местную красоту долины реки Серга. На обратном пути гости заехали в природный парк «Оленьи ручьи».

Казанского гостя в поездке в Нижнесергинский район сопровождали ведущий специалист Постоянного представительства РТ Рифат Юсупов, активисты татарского краеведения Филаред Гафуров и Альфинур Ахунова.

Альфинур Ахунова, Альберт Бурханов