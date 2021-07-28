Татары Урала готовятся к Форуму татарских краеведов

19 июля 2021 года в г. Екатеринбурге, в конференц-зале Постоянного представительства Республики Татарстан по Уральскому региону, состоялся Круглый стол «Татарское краеведение на Урале: основные задачи, некоторые итоги, направления и перспективы», организованного Советом татарских краеведов Свердловской области в рамках подготовки Областного форума татарских краеведов Среднего Урала, который состоится в сентябре 2021 года. В работе круглого стола приняли участие краеведы-исследователи, ученые, активисты татарских общественных организаций, авторы историко-краеведческих проектов из г. Екатеринбурга, г. Березовского, татарских сел Красноуфимского, Нижнесергинского районов Свердловской области. В работе Круглого стола принял участие начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, профессор А.А. Бурханов.

С приветственным словом к участникам совещания выступили заместитель Постоянного представителя РТ Фавия Сафиуллина.

От имени Постоянного представителя РТ по Уральскому региону Х.М.Гильфанова она вручила благодарственные письма за вклад в развитие краеведения на Среднем Урале краеведу-исследователю из Красноуфимского района Ильдусу Хузину, кандидату биологических наук Филареду Гафурову и профессору Альберту Бурханову.

С основным докладом «Татарское краеведение на Среднем Урале» выступил научный руководитель Совета татарских краеведов Ф.Г. Гафуров, который подвел промежуточные итоги деятельности краеведов за 1,5 года и поднял вопросы, которые необходимо решать в ближайшее время, в том числе проведения Областного форума в 2021 г. и участие местных краеведов во Всероссийских конференциях и форумах.

Он подчеркнул, что краеведы Свердловской области приняли активное участие во Всероссийских форумах татарских краеведов в г.Томске и Уфе, Всероссийской научно-практической конференции в Сафакулевском районе Курганской области.

Активист татарского движения Альфинур Ахунова выступила с докладом на тему «Пути реализации проектов. Собственный опыт», в котором поделилась с опытом реализации проектов по изучению, сохранению и реставрации старинных зданий татарской слободы в г. Екатеринбурге, а также проведения этнотуристических и экскурсионных маршрутов, связанных с жизнью татар в городе дореволюционных и советских периодов. В частности, она рассказала, что сама лично проводит экскурсии по двум основным темам:

Татарская история Екатеринбурга. Татарская культура в музеях г. Екатеринбурга.

В ходе круглого стола практически выступил каждый желающий из 16 участников, они делились опытом работы и планах на будущее, поднимали нерешенные и проблемные вопросы развития татарского краеведения, сохранения татарских школ и изучения татарского языка, издание краеведческих книг и проведения экспедиций по изучению истории татарских сел.

Хузин Ильдус Абубакерович, один из известных на Урале краеведов из Красноуфимского района, представил свои публикации и книги по краеведению, поднимая многие аспекты изучения татарского языка и национальной культуры.

Айсина Гашия Имамовна из д. Сызги Красноуфимского района поделилась собственным опытом по созданию своего частного музея истории д. Сызги и рассказала о проблемах сельских краеведов. В ее выступлении было видно отражение проблем татаро-башкирских взаимоотношений, в ходе подготовки Всероссийской переписи населения.

Губаев Салават Сагетдинович из с. Аракаево Нижнесергинского района рассказал об опыте деятельности Центра культуры и Музея истории села. Он поддержал идею проведения краеведческого форума на базе с Аракаево.

В выступлениях краеведов Ф.Г. Нусратуллина (г. Березовский), С.Л. Надырова (г. Екатеринбург), Р.Р. Харисова (г. Екатеринбург), А.Ш. Юсуповой (г. Екатеринбург) и других участников звучали актуальные вопросы изучения родного языка в Уральском регионе, предстоящей Всероссийской переписи населения в РФ, проблемы национальной идентификации, подхода к вопросу изучения исторических документов и их освещения, поиска новых источников и общей совместной работы ученых, краеведов, государственных и общественных структур.

Участники круглого стола одобрили и выразили активную позицию в вопросе о подготовке и проведении в сентябре 2021 года Областного форума татарских краеведов Среднего Урала с приглашением представителей краеведов из Татарстана, Пермского края, Челябинской, Курганской и Свердловской областей.

В заключении перед татарскими краеведами Свердловской области выступил начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ, первый заместитель Председателя Совета Всетатарского общества краеведов, профессор А.А. Бурханов по теме «Татарское краеведение на Урале: задачи, направления и перспективы развития».

В своем выступлении он высоко оценил деятельность Совета татарских краеведов в Среднем Урале и инициативу по проведению Областного форума в сентябре 2021 года. В свою очередь, он подчеркнул важность проведения регионального форума в Свердловской области в рамках VI Всероссийского форума татарских краеведов в гг. Омске и Тара Омской области как III этап – в форме Круглого стола-конференции с прибытием делегатов из Омска в Екатеринбург и поездкой в с. Аракаево Нижнесергинского района Свердловской области.

Гость из Казани высоко оценил деятельность Татарского культурного центра и Музея истории села Аракаево под руководством С.С. Губаева. Он также поблагодарил Г.Н. Айсину за труд по созданию частного сельского краеведческого музея в д. Сызги. Он также отметил важность издания книг по истории татарских сел Урала, в качестве доброго примера он отметил краеведческие статьи и книги И.А. Хузина. А.А. Бурханов отметил целесообразность проведения научно-изыскательской экспедиции по изучению территории и окрестностей всех татарских сел Свердловской области и сопредельных регионов Урала.

Далее, А.А. Бурханов остановился на основных моментах изучения объектов природы, памятников историко-культурного наследия, архивных, музейных и иных материалов в рамках написания истории татарских населенных пунктов.

В заключении он поблагодарил руководство Постоянного представительства РТ в Уральском регионе, в частности, Р.Р. Юсупова, за сотрудничество с Исполкомом ВКТ и Обществом татарских краеведов при ВКТ, выразил готовность оказать содействие в деятельности Совета татарских краеведов в решение организационных, научно-изыскательных и иных задач.

20 июля 2021 года А.А. Бурханов посетил и ознакомился с основными достопримечательностями татарской слободы и музеями г. Екатеринбурга.

Альфинур Ахунова, Альберт Бурханов