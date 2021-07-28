Муфтий РТ открыл KazanSummit чтением Корана

Сегодня, в 18 день месяца зуль-хиджа, в МВЦ “Казань-Экспо” начал свою работу XII Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit». Мероприятие открылось чтением суры «Хадж» Священного Куръана в исполнении муфтия Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина. В торжественной церемонии открытия делового форума приняли участие министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, главный советник Президента Турецкой Республики Муджахит Кучукылмаз, генеральный секретарь SMIIC – институт стандартов и метрологии ОИС Ихсан Овют и др.

– Я приветствую всех на открытии саммита “Россия – Исламский мир”. Мне хочется сказать слова благодарности большой команде Татарстана за организацию масштабного мероприятия, за то, что оно проходит в 12 раз. Несмотря на особенности ситуации, есть возможность очно встретиться, посмотреть друг другу в глаза и поговорить о том, как меняется мир, как важна открытость России, как важна интеграция в новые возможности и поговорить о взаимодействии с исламским миром”, – сказал Максим Решетников на торжественном церемонии открытия. Он добавил, что халяль – это сектор экономики, обладающий огромным потенциалом и внутри страны, и экспортным потенциалом.

Затем к присутствующим обратился Президент РТ Рустам Минниханов. Он отметил, что федеральные власти уделяют большое внимание данному событию и добавил, что в дальнейшем саммит выйдет на новый уровень масштабирования с привлечением потенциала Минэкономразвития РФ и других федеральных структур. «Сотрудничество России с исламским миром — это приоритет, определенный нашим Президентом. Уверен, что мы сделаем этот форум максимально комфортным и полезным для его участников», — подчеркнул Рустам Минниханов.

После торжественного открытия саммита, Президент Татарстана, министр экономического развития РФ, муфтий Татарстана и другие уважаемые гости саммита ознакомились с выставкой халяль-индустрии Russia Halal Expo. В этом году площадь выставки составляет 5000 квадратных метров. Всего на «RUSSIA HALAL EXPO 2021» свою продукцию представили 60 экспонентов из различных сфер.

Участие на Международной выставке халяль-индустрии RUSSIA HALAL EXPO принимает и крупнейший мусульманский медиахолдинг России – Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ. В павильонах, которые будут работать два дня, представлены стенды первого в России мусульманского телеканала «Хузур ТВ» и религиозная литература, выпущенная издательским домом «Хузур» ДУМ РТ.

Помимо российских компаний свои стенды организовали представители Турции, Индонезии, Бахрейна, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана.

Также на площадке Russia Halal Expo организованы различные мастер-классы, в частности по татарской кулинарии и завязыванию платка.

dumrt.ru