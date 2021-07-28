На выставке «Russia Halal Expo 2021» 28-29 июля в Казани впервые представят концепцию цифрового мобильного сервиса для мусульман

«Сабиль» (Sabeel) – цифровое пространство для слов и дел, так позиционирует свой продукт его инициатор Автономия татар Москвы. Мобильная связь и приложение для смартфонов «Сабиль» откроют доступ к онлайн-сервисам для повседневной жизни мусульман. Пользователи из России и Ближнего зарубежья смогут получить доступ к разнообразному контенту и сервисам – от времени молитв до образовательных онлайн-программ для всей семьи и финансовых инструментов.

«Сабиль» – одно решение для множества задач, помощник на верном пути. Развитие проекта предполагает цифровую конвергенцию, внедрение современных решений и учитывает широкий спектр интересов пользователей. Специальный тематический контент, видео, подкасты, мультфильмы, тексты и графические решения, в том числе, доступ к различным ресурсам, позволят каждому пользователю создать свое пространство.

В функционале цифрового мобильного сервиса «Сабиль» предусмотрена возможность оперативно в онлайн-формате получить консультацию имама или эксперта. Разбор бытовых, семейных и деловых вопросов, поиск решений с точки зрения допустимости для мусульманина, по версии разработчиков, востребованы сегодня как никогда. Традиционные афиша событий и новости сообщества, удобная навигация по местам для молитвы, быстрый поиск кафе с халяльной едой и магазинов – станут приятным дополнением к основным сервисам.

«Сабиль» – цифровое решение, с которого начинается общение и благие дела позволит просто и реально участвовать в общественной и религиозной жизни, быть полезными, не выходя из дома. Часть выручки будет направляться на благотворительность, голосовать за проекты, которые получают финансовую и медийную поддержку сообщества, смогут сами пользователи.