Базарно-Матакский детский сад «Березка» стал победителем республиканского конкурса «Лучший билингвальный детский сад». Он вошел в десятку лучших среди 47 садов, принявших участие в конкурсе, и выиграл грант в размере 500 тысяч рублей.

Конкурс «Лучший билингвальный детский сад» проводится в республике ежегодно с 2013 года. Его цель – выявление и поощрение дошкольных учреждений, достигших высоких результатов в изучении двух государственных языков Татарстана. Несколько лет назад “Березка” уже выигрывала в этом конкурсе один миллион рублей. Средства гранта были потрачены на приобретение оборудования для создания в детском саду комфортных условий для обучения двум языкам.

И вот «Березке» снова улыбнулась удача. Конечно, этот успех – результат большой, последовательной работы коллектива детского сада по обучению малышей языкам.

– Наш детский сад посещают 175 детей. Воспитание в детском саду ведется на русском языке. Все восемь групп – русскоязычные. Правда, более 70% малышей – татары. Однако большинство из них очень плохо знает или совсем не владеют родным языком. Мы учим их татарскому языку наравне с русскими и детьми других национальностей, – рассказывает заведующая детским садом «Березка» Гульназ Латыпова.

Детский сад в райцентре посещают и дети из таких деревень, как Нижнее Алькеево, Каргополь, Тяжбердино, Старые Салманы. Дети из этих населенных пунктов хорошо знают родной язык.

Татарскому языку обучает опытный специалист Гузель Насыбуллина. Языку она учит через игры. Дети умело вживаются в роль продавца магазина или доктора из поликлиники. Малыши любят отвечать на вопросы в играх «Кто в домике живет?», «Командир», «В кафе», «В зоопарке». В работе используются мультфильмы, интерактивные игры на татарском языке.

– Дети очень любят занятия по татарскому языку, посещают их с большим желанием. Они быстро осваивают новый материал, разговаривают между собой, используя короткие фразы, отвечают на вопросы. Обращаю внимание, что дети других национальностей изучают татарский язык с большим желанием и интересом, – говорит педагог Гузель Насыбуллина.

Безусловно, татарский язык нельзя выучить только за два-три урока в неделю. В эту работу вносит свой вклад весь коллектив.

– В нашем детском саду работают 16 воспитателей. Они разных национальностей, но все прошли специальные курсы, знают словарный минимум, необходимый для обучения детей языку. То, что изучают воспитанники на уроках татарского языка, они повторяют в группах, закрепляют, поддерживая тесный контакт с родителями, привлекая их к изучению татарского языка, – делится Гульназ Латыпова.

В «Березке» успешно работает проект «Мы разные, но мы вместе». Дети знакомятся с обычаями, традициями, праздниками разных народов. Такие национальные праздники, как Сабантуй, Уяв, проводят и в детском саду. В их подготовке и организации охотно помогают родители. Для малышей сшили костюмы разных национальностей. И мальчики, и девочки очень любят выступать в них.

А на выигранный в конкурсе грант в размере 500 тысяч рублей планируют закупить все необходимое для изучения языков.

Расима Гилязова, воспитатель:

– У нас есть все условия для обучения детей татарскому и русскому языкам. Широко используем в работе игры и песни. Какие только игры мы не придумываем! Особенно детям нравится «работать» продавцами, врачами, поварами. Таким образом мы изучаем наиболее широко употребляемые татарские слова, цифры, глаголы. Дети разговаривают между собой на татарском языке. Те знания, которые малыши получают на уроках татарского языка, мы закрепляем, занимаясь в группе. Родители только радуются изучению языков. Мы разрабатываем различные проекты, чтобы они и сами могли помочь своим детям в овладении языками. Например, перевод любого незнакомого слова они могут узнать с помощью QR-кода.

Инна Вильдеева, ведущий бухгалтер районного отдела культуры:

– У нас чувашская семья. Мы живем среди татар, но не знаем их языка. А вот наши дети уже в детском саду изучают татарский язык. Правда, наш старший сын Дима не совсем хорошо знает по-татарски. А вот 5-летний Роман очень быстро осваивает новые слова и выражения. По возвращению домой он учит нас татарским словам и даже произносит полные предложения. Возможно, у него есть способности к языкам, но в то же время думаем, что в саду усовершенствовали программу обучения. Мы только рады, что наш ребенок с удовольствием изучает татарский. Знание языков никогда не вредит человеку. Ведь изучение языков способствует развитию мозга ребенка, тренирует, развивает память. Мы очень рады, что «Березка» выиграла грант республиканского конкурса. Желаем коллективу сада дальнейших успехов в этом деле.