Татарские открытки студии «Хатлар йорты» теперь можно купить в Челнах

«Мы работаем над увеличением числа пунктов продаж татарских открыток. Выходим на города Татарстана. Наша продукция уже представлена в Челнах, в дальнейшем список городов расширится», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» менеджер «Хатлар йорты» Алмаз Сабирзянов.

По его словам, спрос на татарские открытки есть. «Недавно участвовали на фестивале «Печән базары» в Альметьевске. Люди интересуются, покупают. Спрос есть, надо только работать», — сказал он.

В Челнах открытки бренда «Хатлар йорты» можно приобрести в магазинах «Дом книги» в торговом комплексе «Санрайз» (проспект Сююмбике, 40) и ТК «Торговый квартал» (проспект Мира, 3).

По словам Алмаза Сабирзянова, торговые точки бренда в первую очередь появятся в городах с большим числом татарского населения.

«Открытки ежегодно обновляются. Дизайны и идеи придумываем вместе с народом», — сказал он.

Зиля Мубаракшина

tatar-inform.ru