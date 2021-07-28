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Татарские открытки студии «Хатлар йорты» теперь можно купить в Челнах

Татарские открытки студии «Хатлар йорты» теперь можно купить в Челнах

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.07.2021 0 2

Продукцию казанской студии «Хатлар йорты» теперь можно приобрести не только в столице Татарстана, но и в Набережных Челнах.

«Мы работаем над увеличением числа пунктов продаж татарских открыток. Выходим на города Татарстана. Наша продукция уже представлена в Челнах, в дальнейшем список городов расширится», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» менеджер «Хатлар йорты» Алмаз Сабирзянов.

По его словам, спрос на татарские открытки есть. «Недавно участвовали на фестивале «Печән базары» в Альметьевске. Люди интересуются, покупают. Спрос есть, надо только работать», — сказал он.

В Челнах открытки бренда «Хатлар йорты» можно приобрести в магазинах «Дом книги» в торговом комплексе «Санрайз» (проспект Сююмбике, 40) и ТК «Торговый квартал» (проспект Мира, 3).

По словам Алмаза Сабирзянова, торговые точки бренда в первую очередь появятся в городах с большим числом татарского населения.

«Открытки ежегодно обновляются. Дизайны и идеи придумываем вместе с народом», — сказал он.

Зиля Мубаракшина

tatar-inform.ru

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