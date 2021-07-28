Татарское книжное издательство и «Заман» стали дипломантами конкурса «Лучшие книги года»

«Одними из наиболее заметных издательств конкурса стали Татарское книжное издательство и издательство „Заман“, три книги которых получили дипломы, а также вошли в рейтинг топ-50 лучших региональных изданий России», — отметили в Ассоциации книгоиздателей РФ.

Церемония награждения лауреатов и дипломантов состоялась на фестивале «Красная Площадь».

Торжественное мероприятие стало настоящим издательским праздником, собрав более сотни участников, среди которых были известные общественные деятели, деятели культуры, руководители известных общественных и государственных организаций.