В Казани пройдет республиканский «ЭтноСтартаФорум. Профи

28-30 августа 2021 года Министерство по делам молодёжи Республики Татарстан совместно с РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» реализуют республиканский «ЭтноСтартаФорум. Профи». ЭтноСтартаФорум соберёт в г.Казани 100 участников в возрасте 18-35 лет. Обязательное условие участия – наличие готового продукта с элементом культурного наследия народа России.

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В рамках образовательной части программы планируется привлечение органов государственной власти, которые расскажут о потребностях в продукции с национальной айдентикой и формах поддержки со стороны государства. Также участники будут три дня работать по улучшению своего бренда, с представителями бизнес-сообщества, а также агентств, занимающихся продвижением продуктов на потребительские рынки.

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По итогам обучения состоится защита лучших проектов перед экспертным жюри, 5 проектов получат поддержку на развитие своего бренда и бизнеса. Лучшие товары будут представлены на Этномаркете на одной из центральных площадок города в День Республики. Партнёры проекта: Росмолодежь, Министерство культуры Республики Татарстан, креативное агентство «Evolution», Торгово-Промышленная Палата Республики Татарстан.

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Заявки принимаются до 15 августа 2021г.

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Проживание иногородних участников в Казани и питание участников за счёт принимающей стороны. Проезд до места проведения мероприятия и обратно за счет направляющей стороны.

УДДМ АМР РТ