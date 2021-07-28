Стали известны обладатели Гран-при фестиваля «Алтын каләм – Золотое перо»

В Казани завершился XXVI Республиканский фестиваль детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо».

Обладателями главного приза фестиваля – Гран-при стали Анастасия Миронова из Высокогорского района (Печатная журналистика на русском языке) и Булат Мухамедзянов из Атнинского района (Печатная журналистика на татарском языке). Они будут учиться в КФУ по специальности «Журналистика» за счет средств гранта, выделенного из бюджета республики по решению Президента РТ Рустама Минниханова.

«Сегодня сбылась самая большая моя мечта – я стал обладателем Гран-при фестиваля. Я даже и представить не мог, что приехав в первый раз на фестиваль смогу победить. Если честно, я этого не ожидал, для меня это стало неожиданностью. Прежде всего, я хочу поблагодарить своих кураторов и ребят с нашего направления. Без их поддержки ничего бы не было», – поделился Булат.

Анастасия тоже разделяет эмоции Булата, и уверена, что с помощью Гран-при она сможет и дальше развиваться в сфере журналистики. «Я обещаю, что покажу себя достойно и посредством своих материалов буду нести людям новую информацию, а также положительные эмоции», – сказала победительница.

На торжественном закрытии фестиваля приняли участие почетные гости, среди которых – депутат Государственного Совета РТ Римма Ратникова, депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя думского комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, Заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ Лия Загидуллина, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, исполнительный директора телеканала «ШАЯН ТВ» Рамиля Сахабутдинова, исполнительный директор главного информационного агентства Турецкой Республики «Anadolu» Бора Байрактар, начальник отдела стратегического развития поддержки проектов и инициатив Динар Хафизов и другие.

Римма Ратникова уверена, что дети, которые приезжают сюда, после фестиваля полностью меняются. Именно он помогает многим понять – что же такое журналистика и видит ли человек себя в этой профессии. – Эти пять дней пролетели как один миг. Надеюсь, вы взяли от этого фестивального периода максимум знаний. В нашем фестивале каждый получает то, что заслужил. Я думаю, что ребята примут решение нашего жюри и это решение не вызовет сомнений, – сказала Римма Ратникова.

– Фестиваль «Алтын каләм – Золотое перо» уже много лет доказывает свою востребованность и состоятельность. И вчера, и сегодня, и впредь он будет одним из главных конкурсов, который направляет наших юных талантов на творческий путь, – сказал Ильдар Гильмутдинов. – Я очень горжусь этим фестивалем. Многие участники стали именитыми журналистами, работают в разных изданиях, даже за рубежом. Журналистика – это труд. Вы должны быть готовы к этому,

К слову, он же является одним из основателей этого фестиваля. В своем выступлении, спикер отметил, что сам очень долго возглавлял оргкомитет.

В своем выступлении Шамиль Садыков отметил, что профессия журналиста одна из самых интересных и полезных для общества. Он рассказал, что «Татмедиа» всегда готова принимать талантливых ребят, которые видят себя в этой сфере. Для этого в «Татмедиа» созданы все условия для реализации различных проектов в новых жанрах.

Напомним, что на протяжении пяти дней фестиваля более 100 участников работа в режиме настоящих редакций. Работа и обучение проводилось на двух государственных языках – русском и татарском. Участниками фестиваля стали юные журналисты от 10 до 20 лет. Всего в ходе финального этапа фестиваля изданы газеты на русском и на татарском языках, подготовлены теле- и радиопередачи, подкасты, разработаны кейсы по SMM и сотни репортажей.

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