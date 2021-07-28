В Казани завершился I Этно-Fashion фестиваль «Стиль жизни – Культурный код»

Финальные образовательные программы, показы и работа художественной выставки, площадка ярмарки мастеров и мастер-классы прошли 27 июля в рамках I Этно-Fashion Фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код».

Торговая площадка «Ярмарка мастеров» с уникальными изделиями и мастер-классы для взрослых и детей по самым широким направлениям творчества, а также живые концертные представления проходили ежедневно с 23 по 27 июля на площади перед Татарским государственным академическим театром Галиасгара Камала.

В фестивале приняли участие более 70 мастеров и художников из разных регионов России: Якутия, Федосконо, Мстеры, Москва, Казань, Московская область, Уфа, Санкт-Петербург, Ростов, Скопин, Калининград, Югра, Сибай, Нальчик, Кунгур, Луганск, Донецк, Ростов Великий, Екатеринбург. Мастера представили более 350 работ по 17 направлениям декоративно-прикладного искусства: камнерезное искусство, авторская кукла, эмальерное искусство, ювелирное искусство, арт-дерево, фарфор, коллекция этнических украшений, живопись, авторское оружие, флорентийская мозаика и др.

24 дизайнера из России и стран СНГ и Азии представили 27 коллекций одежды и аксессуаров.

ГБУ «Таткультресурсцентр»