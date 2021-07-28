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В Казани завершился I Этно-Fashion фестиваль «Стиль жизни – Культурный код»

В Казани завершился I Этно-Fashion фестиваль «Стиль жизни – Культурный код»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.07.2021 0 6

Финальные образовательные программы, показы и работа художественной выставки, площадка ярмарки мастеров и мастер-классы прошли 27 июля в рамках I Этно-Fashion Фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код».

Торговая площадка «Ярмарка мастеров» с уникальными изделиями и мастер-классы для взрослых и детей по самым широким направлениям творчества, а также живые концертные представления проходили ежедневно с 23 по 27 июля на площади перед Татарским государственным академическим театром Галиасгара Камала.

В фестивале приняли участие более 70  мастеров и художников из разных регионов России: Якутия, Федосконо, Мстеры, Москва, Казань, Московская область, Уфа, Санкт-Петербург, Ростов, Скопин, Калининград,  Югра, Сибай,  Нальчик, Кунгур, Луганск, Донецк,  Ростов Великий, Екатеринбург. Мастера представили  более  350 работ по 17 направлениям декоративно-прикладного искусства: камнерезное искусство, авторская кукла, эмальерное искусство, ювелирное искусство, арт-дерево, фарфор, коллекция этнических украшений, живопись,  авторское оружие, флорентийская  мозаика и др.
24 дизайнера из России и стран СНГ и Азии представили  27 коллекций одежды и аксессуаров.

ГБУ «Таткультресурсцентр»

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