Елабужский государственный музей-заповедник проведет IV Международную творческую лабораторию молодых художников «BASHNYA»

Проект, посвященный Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан, пройдет при поддержке Министерства культуры РТ и Санкт-Петербургской государственной академии им. А.Л. Штиглица.

В творческой лаборатории примут участие студенты, аспиранты, выпускники Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, Камского института искусств и дизайна, Удмуртского государственного университета, Сибирского государственного института искусств им. Д. Хворостовского, Набережночелнинского государственного педагогического университета. Впервые участниками проекта станут представители Стамбульского университета Гелисим, Университета им. С. Демирела, Университета Сельчук и Университета Едитепе (Турецкая Республика).

15 молодых художников на протяжении 10 дней будут создавать произведения на заданную тематику, принимать участие в мастер-классах по технике горячей эмали и конгрева, создавать коллективный арт-объект, посещать музеи Елабуги и Казани.

Итогом лаборатории станет выставка работ ее участников, открытие которой состоится 9 августа в Музее современного этноискусства. Графические и живописные произведения, изделия декоративно-прикладного искусства, созданные в рамках проекта, будут переданы в фонды Елабужского государственного музея-заповедника для включения в Музейный фонд России и последующего экспонирования на разных выставочных площадках.

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