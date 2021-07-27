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В Иркутской области пройдёт конкурс, посвящённый творчеству татарского поэта Мусы Джалиля

В Иркутской области пройдёт конкурс, посвящённый творчеству татарского поэта Мусы Джалиля

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 27.07.2021 0 4

В Иркутской области состоится литературный конкурс, посвящённый творчеству Героя Советского Союза, известного татарского поэта Мусы Джалиля. Конкурс пройдёт дистанционно. К участию в конкурсе приглашаются ценители поэзии, которым интересны жизнь и творчество писателей-фронтовиков.

Всего участников разделят на три возрастные категории – от 18 до 35 лет, от 36 до 50 лет, и старше 51 года. Конкурсанты должны будут представить комиссии ролик, в котором стихотворение Джалиля будет исполнено на татарском языке. Организаторы ставят перед собой задачу сохранить историческое наследие и память о Героях Великой Отечественной войны и популяризовать творчество Мусы Джалиля. Работы участников будут приниматься с 1 августа по 30 сентября на электронный адрес [email protected] Обязательна пометка “На конкурс чтецов”.

Итоги конкурса подведут 15 октября.

rambler.ru

 

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