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Василь Шайхразиев находится в Зеленодольске с рабочей поездкой

Василь Шайхразиев находится в Зеленодольске с рабочей поездкой

в Новости, Слайдер, Главные новости, 27.07.2021 0 12

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев посетил Зеленодольский район с рабочей поездкой.

Председатель Национального Совета  побывал в  детском саду “Созвёздие” и подчеркнул  огромное значение проекта «Культурные мосты» по созданию дружественных связей с другими городами, укрепления традиций и популяризации татарской культуры в РФ.

Также в Зеленодольске прошел «круглый стол», посвященный Году родных языков и народного единства

Василь Габтелгаязович отметил, что в Зеленодольске есть интересный опыт, который необходимо перенимать и другим районам. В частности, это проведение телемостов с другими регионами страны.

zpravda.ru

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