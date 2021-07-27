Василь Шайхразиев находится в Зеленодольске с рабочей поездкой

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев посетил Зеленодольский район с рабочей поездкой.

Председатель Национального Совета побывал в детском саду “Созвёздие” и подчеркнул огромное значение проекта «Культурные мосты» по созданию дружественных связей с другими городами, укрепления традиций и популяризации татарской культуры в РФ.

Также в Зеленодольске прошел «круглый стол», посвященный Году родных языков и народного единства

Василь Габтелгаязович отметил, что в Зеленодольске есть интересный опыт, который необходимо перенимать и другим районам. В частности, это проведение телемостов с другими регионами страны.

zpravda.ru