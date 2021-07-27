Вышла в свет книга краеведа-исследователя А.Ш. Газимзянова «Воткинские татары. Начало»

Недавно в г. Воткинске (Удмуртская Республика) вышла в свет очередная книга общественного деятеля и краеведа-исследователя А.Ш. Газимзянова «Воткинские татары. Начало» (г.Воткинск, 2021, 152 с.)

На основе большого исторического и архивного материала в книге представлена большая информация о жизни татар поселения Воткинский завод в период с середины XIX в. до 1917 года: рассказывается откуда приезжали татары, где и кем работали, как проводили семейные обряды, развивали культуру и духовные ценности.

Книга начинается со стихотворения Гузель Максимовой о татарах Удмуртии. Далее в книге помещены обращения к читателям Председателя правления Региональной национально-культурной автономии татар Удмуртской Республики Рамзии Габбасовой и имама-хатыба г.Воткинска и Воткинского района Мухамматнура хазрата Ашрапова.

В предисловии автора книги (с.8-26) рассказывается подробная история появления татар в Воткинском регионе, об их истории по источникам XVIII-XIX вв., об их деятельности в годы Советской власти и начале XXI в. Дается информация о проделанных за последние десятилетия мероприятиях и данные об активистах татарского национального движения.

В предисловии помещены фотоматериалы о жизни татар Воткинского края.

В главе «Откуда родом?» рассказывается о переселении татар после падения татарских ханств Поволжья до XVIII в. Далее даются подробные данные о жизни татар Воткинского региона в XVIII-XIX вв. Здесь помещены планы Воткинского завода конца XIX в-нач.XX вв. с указанием объектов, связанных с жизнью татар (Татарское кладбище, улица Татарская и др.), график уездов откуда прибывали в Воткинский завод татары в конце XIX в-нач.XX вв., фотографии семей татар и этнографических материалов (интерьер домов, одежда, обувь и др.

В главе «Семейные обряды» (с.47-75) даны материалы конца XVIII- нач.XX вв. – это материалы метрических книг, данные о бракосочетании, родившихся детей, бракоразводах и умерших. Даны также данные эпитафий-намогильных плит с арабоязычными текстами.

В главе «Кем работали» даются материалы также конца XVIII- нач.XX вв. (с.76-103). Здесь даны графики принадлежности к сословиям и профессиям среди воткинских татар в конце XIX в-нач.XX вв., чертежи улицы Стахеева с указанием мечети и усадьбы для будущего мектебе 1906 г., а также фото материалы о татарских семьях и о торговых делах.

В главе «Образование» (с.104-117) рассказывается о развитии научных знаний и образования среди татар Воткинского региона в XIX-нач.XX вв. Здесь размещены различные фотоматериалы по тематике, а также даны график мест получения образования воткинскими татарами в конце XIX- нач.XX вв. и учебные пособия, использованные в ходе обучения молодежи.

В главе «Религиозные ценности» (с. 118-138) рассказывается о деятельности и традициях воткинских татар, связанные с религиозной жизнью в XIX-нач.XX вв. Здесь размещены план расположения Воткинской мечети (1898 г.), протоколы на строительство каменной мечети (1900 г.), фотографии мечетей, Корана и бытовой утвари, связанные с религиозной деятельностью.

Завершается книга заключительным материалом («Мнение Камиля») (с.139-141), именным указателем (с.142-149), данными об авторе и его книге «Воткинская мечеть». Из прошлого в будущее» (с.150-151).

Автор книги Газимзянов Айрат Шаукатович, уроженец г.Воткинска (Удмуртия) 1984 г.р., выпускник Ижевского государственного технического университета, а с 2007 года работает в АО «Воткинский завод».

Многие годы занимается краеведением, изучением истории татарского народа и родного края. В 2020 году издал книгу «Воткинская мечеть. Из прошлого в будущее». Статьи автора публикуются в республиканских газетах «Янарыш» и «Муслим». Являясь блогером интерент страницы «Татары Воткинска», автор ведет работу по изучению истории и культуры татар, распространению знаний по истории татар г. Воткинска.

Названное издание предназначено для краеведов, специалистов в области общественных и гуманитарных наук, представителей национально-культурных организаций, а также широкой общественности интересующейся историей татарского народа и Волго-Уральского региона.

А.А. Бурханов, заслуженный деятель науки РТ, профессор