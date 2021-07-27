Дети «Созвездия-Йолдызлык» дали большой концерт в Крыму

В детском оздоровительном лагере на базе санатория «Голубая волна» в городе Саки Республики Крым проходит летняя творческая смена открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». По этому случаю в лагере 230 лауреатов и победителей фестиваля дали большой праздничный концерт.

Дети из 17 муниципальных образований Татарстана совместно с «выпускниками» фестиваля исполнили для крымчан и отдыхающих множество куплетов на разных языках многонациональной республики, песни советских и российских композиторов, популярные классические и джазовые вокальные произведения, а в хореографических номерах представили танцевальные традиции разных народов. Столь разнообразно составленная программа неудивительна, ведь в этом году проект приурочен к Году родных языков и народного единства.

«Явление “Созвездие-Йолдызлык” всегда оказывало и оказывает благотворное культурное влияние на любой регион, где оно проходит. Этот концерт не стал исключением и был проведен как всегда на высочайшем уровне. Наши дети производят огромное впечатление на зрителей, где бы ни выступали. Все потому, что дети “Созвездия” заняты делом. Не только в период подготовки к основной фестивальной программе, но и во время отдыха, наши дети приобщаются к культуре, через собственный труд подчиняют каждую клеточку своего организма к красоте и гармонии, а затем делятся этим ограненным драгоценным камнем со своими зрителями», – уверен генеральный продюсер фестивального движения Дмитрий Туманов.

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире, традиционные концерты для ветеранов-подводников, офицеров и матросов Черноморского флота России не состоялись. Тем более самоотверженно и с большой самоотдачей выступали восходящие звезды татарстанской эстрады.

«Дорвались до сцены – иначе не скажешь. С творческой сменой мы всегда выезжали за пределы лагеря и давали концерты в Бахчисарае, Севастополе и других местах, но из-за пандемии в этот раз мы лишены такой возможности. Потому этот концерт был столь долгожданным. С уверенностью можно заявить, что дети оторвались по полной. Они буквально выплеснули энергию, которую копили всю смену», – поделилась впечатлениями исполнительный директор фестиваля Наталья Смирнова.

Несмотря на относительно скромную в связи с пандемией в сравнении с прошлыми сезонами концертную деятельность смены, по словам Натальи Смирновой, творческая жизнь в лагере более чем насыщена. Для детей «Созвездия» организуется обширная программа: просмотры фильмов, спортивные и творческие мероприятия, тематические вечеринки. И, конечно же, не обходится без купания в море и принятия солнечных ванн.

Организаторами выделяется особое внимание образовательной части насыщенной программы. Во время отдыха серии мастер-классов для детей проводят народная артистка России и Татарстана, профессор Казанской консерватории имени Жиганова Зиля Сунгатуллина, народная артистка РТ, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ Раиля Гарипова, солисты Театра танца «Дорога из города», а также победители фестивального движения прошлых лет – выпускники Российского института театрального искусства – ГИТИСа.

Творческая смена «Созвездия-Йолдызлык» продлится до второго августа этого года.

Напомним, что фестивальное движение проходит под патронажем Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

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