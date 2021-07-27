Состоялось награждение победительниц конкурса “Ак калфак”

Сегодня, 27 июля, в Национальной библиотеке Республики Татарстан состоялась торжественная церемония награждения победительниц конкурса “Ак калфак”.

Как отметила руководитель общественной организации татарских женщин “Ак калфак ” Кадрия Идрисова, выбрать победительницу было совсем непросто. Ведь каждая из девушек по-своему талантлива: кто-то поет, кто-то прекрансо играет на музыкльных инструментах, а кто-то покоряет сцену художественном словом.

От имени заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева гостей поприветствовал руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и вручил приз обладателю Гран-при.

-Эта церемония награждения – исторический момент. Надеемся, что конкурс “Ак калфак” оставит в ваших сердцах прекрасные воспоминания. Непрерывная и системная работа, проводимая в рамках проектов “Татар кызчыгы“, “Ак калфак“, “Татар кызы” помогает татарской молодежи формировать себя как личность. Мы благодарим Вас за участие в данном конкурсе и желаем вам дальнейших успехов! – сказал Данис Шакиров.

Обладательницей Гран-при конкурса “Ак калфак“ 2021 года стала Ильзира Сиразиева.

-Мы очень благодарны организаторам этого замечательного мероприятия. Я участвую в этом конкурсе впервые, но много слышала об организации “Ак калфак” и мероприятиях, проводимых ими. Нам очень понравилась подготовленная программа, надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться каждый год, ведь это позволяет сохранять традиции нашего народа, – поделилась мыслями победительница.

I место заняла Насифуллина Альмира. II место разделили Амирова Роза и Абдрашитова Алия, III-Вильданова Эльвина, Хамадиева Лейсан и Саттарова Ильзида.

– Мы обратили внимание на знание норм этикета, на их открытость и манеру общения участниц, на то, как конкурсантки владеют татарским языком – это очень важные качества для молодой девушки, – отметила Кадрия Идрисова.

Членами жюри конкурса “Ак калфак” стали руководитель общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрия Идрисова, главный редактор татарской редакции журнала “Идель” Гулюса Закирова, редактор отдела журнала “Сююмбике” Алсу Шакирова, певица Сайда Мухаметзянова, ведущая телеканала “Шаян-Тв” Малика Мотгуллина, обладательница Гран-при конкурса “Ак калфак” Айзиля Абдрахманова. Они также вручили девушкам специальные призы и выразили теплые пожелания.