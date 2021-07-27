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Данис Шакиров встретился с участницами конкурса “Ак калфак”

Данис Шакиров встретился с участницами конкурса “Ак калфак”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Главные новости, 27.07.2021 0 5

Сегодня, 27 июля, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с участницами конкурса “Ак калфак”. В рамках данного конкурса девушки до 18 лет соревнуются между собой в знании историй и  традиций татарского народа, в приготовлении татарских национальных блюд и др.

Данис Шакиров поприветствовал гостей от имени заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

-Мы хотим вас поблагодарить за то, что решили участвовать в данном конкурсе и проявили интерес к истории и традициям своего народа, – подчеркнул он, – Участие в проектах Всемирного конгресса татар и в мероприятиях, проводимых организацией “Ак калфак” – это хороший способ найти свой путь,-подчеркнул Данис Шакиров.

Также девушки узнали о проектах Всемирного конгресса татар, о деятельности Исполкома ВКТ и поделились впечатлениями о культурной программе конкурса.

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