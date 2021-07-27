Конгресс татар приносит соболезнования родным и близким Альмиры Адиатуллиной

Сегодня на 84-м году жизни не стало легенды татарской и мусульманской журналистики, общественного деятеля, сотрудницы фонда «Ярдэм» Альмиры Лутфулловны Адиатуллиной.

Всемирный конгресс татар выражает глубокие соболезнования родным и близким Альмиры Адиатулиной. Пусть Всевышний простит ее грехи и сделает обитателем рая.

Для справки:

Альмира Адиатуллина родилась 8 июля 1938 года в Башкортостане.

В 1965 году окончила филологический факультет Казанского государственного университета, отделение журналистики.

С 1996 по 1999 год училась в Казанском Высшем мусульманском медресе «Мухаммадия».

С 1957-го работала в журнале «Совет мэктэбе» («Советская школа»). С 1964 по 1993 год — в редакции журнала «Азат хатын», покинув его в должности ответственного секретаря.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов Адиатуллина активно участвовала в движении национального возрождения. Была номинирована на получение Нобелевской премии в числе «100 лучших женщин планеты».