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«Миллиард.Татар» разыграет путевку по 5 городам проживания татар путем онлайн-игры

«Миллиард.Татар» разыграет путевку по 5 городам проживания татар путем онлайн-игры

в Новости, Слайдер, Общество, Новости конгресса, Главные новости, 27.07.2021 0 4

Проект «Миллиард.Татар» запустил платформу для объединения представителей татарского народа по всему миру. Она реализована в виде онлайн-игры, – сообщают организаторы проекта.

«Мы задались амбиционной целью – всемирной переписью татар. Приглашаем зарегистрироваться на нашем ресурсе всех татар мира и тех, кто хочет ими стать. Теперь на сайте проекта есть полноценная онлайн игра, в которой каждый может создать свой татарский клан, развивать его и выиграть поездку по 5 городам татарской истории, среди которых Стамбул и Алма-Ата», – говорится в сообщении творческой группы.

Правила игры организаторы проекта собрали на отдельной странице.

Также «Миллиард.Татар» стал платформой взаимопомощи татар. Каждый зарегистрированный на проекте может предложить помощь другому татарину и любой человек может воспользоваться этой помощью.

www.tatar-inform.ru

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