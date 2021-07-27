«Миллиард.Татар» разыграет путевку по 5 городам проживания татар путем онлайн-игры

«Мы задались амбиционной целью – всемирной переписью татар. Приглашаем зарегистрироваться на нашем ресурсе всех татар мира и тех, кто хочет ими стать. Теперь на сайте проекта есть полноценная онлайн игра, в которой каждый может создать свой татарский клан, развивать его и выиграть поездку по 5 городам татарской истории, среди которых Стамбул и Алма-Ата», – говорится в сообщении творческой группы.

Правила игры организаторы проекта собрали на отдельной странице.

Также «Миллиард.Татар» стал платформой взаимопомощи татар. Каждый зарегистрированный на проекте может предложить помощь другому татарину и любой человек может воспользоваться этой помощью.