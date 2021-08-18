Битва молодых дизайнеров в Казани: участникам фестиваля дадут всего три дня на создание костюма в этно-стиле

На базе нового зеленодольского лагеря «Мирас» с 22 по 24 августа пройдет Фестиваль молодых дизайнеров современной одежды с этническим компонентом, куда прибудут 100 молодых мастеров от 18 до 35 лет.

За три дня участникам предстоит создать современный костюм с этническими элементами из случайно выбранного набора материала. Работать они будут с напарниками, среди которых председатель комитета по сувенирной продукции и товарам народно-художественных промыслов при Союзе «Торгово-промышленная палата РТ» Диана Басырова и официальный представитель «Bodypositive Russia» в Казани и основатель школы моделей «PlusSizeKazan» Регина Гарипова. Одним из экспертов фестиваля станет дизайнер, член Евразийской ассоциации этно-дизайнеров, член Союза дизайнеров Кыргызской Республики Султан Салиев.

В конце фестиваля (30 августа) на пирсе Кремлевской набережной состоится Fashion-показ, где участники представят свои работы вместе с молодыми дизайнерами Султаном Салимовым, Бюро Бану, YourStyle в коллаборации с этническими сумками от Данияра Хазиева, Zemfira.

kazanfirst.ru