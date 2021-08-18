В Набережных Челнах проходит итоговая проверка полилингвального комплекса «Адымнар»

В Набережных Челнах проходит итоговая проверка средней общеобразовательной школы на 1224 учащихся на проспекте Чулман. Это ещё один новый объект, входящий в сеть полилингвальных комплексов «Адымнар – путь к знаниям и согласию». Он получил статус гимназии № 59.

Общая площадь челнинского полилингвального комплекса – 4 га. Здесь есть всё для учёбы и физического развития детей: классы, которые будут оснащены «умной» техникой, библиотека, столовая, актовый зал на 560 посадочных мест. На первом этаже располагается бассейн с двумя чашами.

Территорию гимназии благоустроят малыми архитектурными формами и зелёными насаждениями. У гимназии будут три спортивные площадки и велопарковка на 50 мест. Вход на территорию образовательного учреждения будет осуществляться через турникеты.

Технический заказчик школы – ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ». Строительные работы ведёт компания ООО «Грань».

Всего до 2022 года в Татарстане в рамках национального проекта «Образование» планируется запустить шесть подобных комплексов. Помимо Казани (где будут работать два комплекса), Елабуги и Набережных Челнов, они откроются в Альметьевске, Нижнекамске.

Цель проекта, который инициировал Государственный Советник РТ, Председатель Попечительского Совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, – создание модели образовательного центра, в котором дети будут обучаться на русском, татарском, английском языках и воспитываться в духе межнационального согласия.

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