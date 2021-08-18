Фестиваль мусульманского кино в Казани представит 50 фильмов

С 5 по 10 сентября этого года пройдет XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино.

Оргкомитетом принято 584 заявки из 45 стран мира. Отборочной комиссией отобрано 50 фильмов в номинациях «игровой полнометражный фильм», «документальный полнометражный фильм», «игровой короткометражный фильм», «документальный короткометражный фильм» и «национальный конкурс». В каждой из номинаций оказалось по одной татарстанской ленте.

На фестивале представят фильмы из России, Франции, Испании, Китая, Бельгии, Японии, Катара, Болгарии, Алжира, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.

В этом году сложилась разнообразная конкурсная программа полнометражных фильмов, которая включает в себя истории пересечения границ, жизни в пограничном состоянии, принятия или неприятия чужого. Традиционно много работ было прислано из Ирана и Турции, а также из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

С полным списком лент, попавших в шорт-лист фестиваля, можно ознакомиться по ссылке.

Судейские кресла займут Эльчин Мусаоглу (председатель жюри, Азербайджан), Жером Аммади (Марокко), Фаджр Якуб (Швеция), Алмохаммад Калхом (Сирия), Бахыт Каирбеков (Казахстан), Валерия Байкеева (Россия), Камал Сваруп (Индия), Саед Неджати (Иран), Селим Байрактар (Турция), Ашраф Дали (Египет).

Впервые за историю фестиваля фильмом, который откроет программу проекта станет документальный фильм – «Чингиз Айтматов. Дни и века» режиссера Григория Нахапетова.

«Картина раскрывает неизвестные факты жизни Чингиза Айтматова. Но самое главное, картина обращается к тематике, которая была поднята самим Айтматовым на Иссык-Кульском форуме еще в 1986 году: об ответственности ведущих деятелей политики, науки и культуры за судьбоносные процессы, происходящие в мире в установлении диалога между Востоком и Западом. Тема чрезвычайно актуальна и на сегодняшний день», — рассказала на пресс- конференции в ИА «Татар-информ» директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Как отметила Айтуганова, в рамках проекта впервые пройдет Региональный кинорынок. Он соберет представителей региональных киностудий, дистрибьюторских компаний, независимых кинематографистов и продюсеров, которые интересуются региональным кинематографом.

«В рамках деловой программы мы бы хотели, чтобы в Казань приехали режиссеры, продюсеры разных кинокомпаний, находящихся на территории России. Дело в том, что на территории РФ создают фильмы, которые не доходят до зрителя, так как в федеральный прокат региональные фильмы обычно не попадают за редким исключением. Сверхзадача этого кинорынка – создать каталог региональных фильмов, из которого кинотеатры могли бы сами выбирать интересующие их ленты», — рассказала Айтуганова.

Также фестиваль мусульманского кино в этом году станет площадкой для II Международного питчинга кинопроектов.

«По итогам первого питчинга два кинопроекта уже дошли до зрителя. В этом году мы продолжаем работу в этом направлении. Этот питчинг также соберет тех, кто хочет снимать в копродукции с Татарстаном. На сегодняшний день у нас 24 заявки», — отметила Айтуганова.

Также в дни кинофестиваля будут организованы традиционные деловые программы, мастер-классы, панельные дискуссии, инвестиционно-презентационная площадка для кинофестивалей-партнеров и другие мероприятия. Пространством для параллельной программы станет Казанский государственный университет культуры и искусств.

В торжественных церемониях открытия (в Казанской Ратуше), и закрытия (в КРК «Пирамида») фестиваля примут участие именитые артисты, которые традиционно пройдутся по красной ковровой дорожке. Показы фильмов-участников фестиваля пройдут в кинотеатрах «Родина» и «Мир».

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