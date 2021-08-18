Встреча краеведов в редакции газеты «Казанские ведомости»

В редакции газеты «Казанские ведомости», по инициативе Совета Общества татарских краеведов РТ, состоялся круглый стол по проблемам татарского краеведения. Работу заседания вела главный редактор газеты, заместитель председателя Союза журналистов РТ В.А. Якупова.

Эта уже четвертая встреча краеведов в стенах авторитетной газеты. Несколько материалов таких встреч уже вышли на страницах газеты и краеведческих сборниках. В работе круглого стола приняли участие председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, начальник Комитета Исполкома ВКТ по работе с татарскими краеведами, профессор А.А. Бурханов, председатель Совета краеведов Высокогорского района РТ, почетный работник общего образования РФ Р.З. Салиев, краевед-исследователь из г.Набережные Челны Н.К. Гафиятов, учитель татарского языка и литературы Староромашкинской школы Чистопольского района РТ Р.К. Билалова, преподаватель истории Чистопольского мгногопрофильного колледжа, кандидат исторических наук А.З. Хакимова и корреспондент газеты «Казанские ведомости» О.А. Иванычева.

В ходе заседания были подняты и обсуждены итоги деятельности структур татарского краеведения в Татарстане и регионах РФ, основные направления, задачи и перспективы их деятельности. Поднимался вопрос о качестве издаваемых краеведами книг по истории сел и деревень. Участники также подняли вопросы по подготовке VI Всероссийского форума татарских краеведов ,который планируется провести в сентябре с.г. в Омской и Свердловской областях. Материалы круглого стола будут опубликованы в одном из номеров газеты «Казанские ведомости».

А.А. Бурханов