В Казани пройдет республиканский праздник народного творчества «Играй, гармонь!» – «Уйнагыз, гармуннар!»

В рамках празднования Дня Республики Татарстан 30 августа на площади перед театром имени Галиасгара Камала в 11:00 стартует республиканский праздник народного творчества «Играй, гармонь!» – «Уйнагыз, гармуннар!».

Более 1000 участников, среди которых гармонисты со всей Республики Татарстан и регионов России соберутся на масштабном народном празднике чтобы порадовать всех виртуозным звучанием!

Фольклорные ансамбли песни и танца, артисты татарской эстрады – Фадис Ганиев, Лилия Биктимирова, народный артист Республики Татарстан и Республики Башкортостан Айдар Галимов, Народный Артист Республики Башкортостан Фидан Гафаров, и всеми любимый Фирдус Тямаев, который возглавит парад гармонистов, выступят для гостей и участников праздника.

Продолжится праздник парадом гармонистов и участников гуляния, которое пройдет от театра Галиасгара Камала через ул. Баумана, и поднимется к площади 1 мая, где гармонисты сыграют полюбившиеся всеми народные песни. Колонна поднимется к Спасской башне Казанского Кремля, где далее состоится праздничный флешмоб.

ГБУ «Таткультресурсцентр»