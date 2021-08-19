Сочинить и записать свою музыку с экспертами и послушать научпоп-лекции: стало известно расписание образовательной программы TAT CULT FEST 2021

30 августа с 14:00 до 20:00 на фестивале TAT CULT FEST 2021 в Казанском Кремле пройдут 3 экспресс-лекции о прошлом, настоящем и будущем татарского языка, а также запустится открытая студия для всех желающих любого возраста, где можно будет создать и записать треки с Ильей Барамией, Маратом Татурасом и Региной Рокитянской. Все события пройдут на образовательной площадке TAT CULT FEST у мечети Кул Шариф. Вход свободный.

14:00 Лекция «Машины слов и воображаемый татарский» Натальи Федоровой, художницы, куратора, исследовательницы технологического искусства, кандидата филологических наук, преподавательницы программы Art&science университета ИТМО (Санкт-Петербург)

Федорова расскажет историю текстов, созданных машинами. Мало кто знает, что «машины слов» использовали еще инженеры исламского возрождения: аль-Джазари, аль-Муради, Муса ибн Шакир. Это захватывающая история про сплетение науки, искусства и татарского языка.

Вход свободный по регистрации: https://creeptone-media.timepad.ru/event/1739723/

15:00 Создание трека с Ильей Барамией (Санкт-Петербург)

Мастер-класс от петербургского музыканта, звукорежиссёра и музыкального продюсера, участника дуэта «АИГЕЛ», куратора направления «Современная музыка и саунд-дизайн» в Школе креативных индустрий «Маяк». С 1997 года Илья участвует в жизни российской музыки: играл в электронном дуэте «Ёлочные игрушки» (вместе с Александром Зайцевым), IDM-хип-хоп-группе 2H Company, инди-коллективе «Самое большое простое число». В 2010 году вместе с Александром Зайцевым удостоен премии Сергея Курёхина в музыкальной номинации «Электромеханика».

Вход свободный по регистрации: https://yummy-music.timepad.ru/event/1741576/

16:00 Экспресс-лекция «Татарский философский: язык разума, души и тела» Альфрида Бустанова, доктора философии, заместителя директора Института истории АН РТ (Казань)

Каждому человеку доступен язык саморефлексии, размышления о внутреннем мире, чувственных переживаниях и эмоциях. Где расположена человеческая душа? Как в языке артикулируется тело и дух? Каким образом слова, передающие эмоции, формируют личность человека?

Вход свободный по регистрации: https://creeptone-media.timepad.ru/event/1739748/

17:00 Музыкальный джем с Маратом Татурасом

Марат Taturas – композитор, саунд-продюсер, электронный музыкант, член Союза кинематографистов России, молодежной секции союза композиторов России, творческой гильдии Europe-Asia (Лондон). Автор саундтреков к более 100 фильмам. Его работы издают по всему миру.

Вход свободный по регистрации: https://yummy-music.timepad.ru/event/1741584/

18:00 Экспресс-лекция «Абау или приключения татарского языка» Эльзы Набиуллиной, педагога, переводчицы, аспирантки ИЯЛИ АН РТ, автора и ведущей рубрики «Айда учить татарча» на БИМ-радио (Казань)

Язык — это не только средство общения, но и память народа. Если посмотреть внимательно, то мы можем увидеть в отдельных звуках и словосочетаниях особенности, присущие менталитету, образу жизни, убеждениям народа.

Вход свободный по регистрации: https://creeptone-media.timepad.ru/event/1739749/

19:00 Импровизация с Региной Рокитянской

Регина — исполнительница, композитор, педагог по домре и музыкальному развитию. Окончила магистратуру в Казанской государственной консерватории имени Жиганова. Ведет блог в инстаграм о домре @thisisdomra. Пишет переложения популярных композиций и авторские произведения для домры.

Вход свободный по регистрации: https://yummy-music.timepad.ru/event/1741593/

Контакты для СМИ:

Айгуль Давлетшина, продюсер фестиваля

8-927-440-70-70

[email protected]