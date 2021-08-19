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Данис Шакиров принял участие в празднике Гашура в медресе им.1000 летия принятия ислама

Данис Шакиров принял участие в празднике Гашура в медресе им.1000 летия принятия ислама

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.08.2021 0 1

18 августа руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров принял участие в празднике Гашура, который прошел в Казанском высшем мусульманском медресе им.1000 летия принятия ислама. В мероприятии также принял участие заместитель руководителя Исполкома ВКТ по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации Марс Тукаев.

Данис Шакиров поприветствовал гостей от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и поздравил с праздником.

Также здесь состоялось вручение Благодарственного письма Всемирного конгресса татар и памятного подаркаученому, общественному деятелю Фаннуру Шаукатовичу Фасхутдинову, отметившему свой 60 -летний юбилей.

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