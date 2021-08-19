В Москве прошел гала-концерт мастеров искусств Татарстана

Гала-концертом татарстанских деятелей искусств в Светлановском зале Московского международного Дома музыки завершились ежегодные Дни культуры Республики Татарстан в Москве.

В праздничном мероприятии приняли участие Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников и Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

Перед началом гала-концерта от имени Правительства и депутатского корпуса столицы участников мероприятия поприветствовал Алексей Шапошников. Он зачитал приветственное слово Мэра Москвы, в котором говорится, что Москву и Татарстан связывают тесные узы дружбы сотрудничества. «Неотъемлемой частью культурной жизни нашего мегаполиса является татарский праздник Сабантуй, – подчеркивается в обращении Сергея Собянина. – Хорошей традицией стало и проведение молодежного форума «Мост Москва – Татарстан». Нынешние Дни культуры – еще одно подтверждение наших добрых отношений, которые, убежден, и впредь будут развиваться и крепнуть».

Алексей Шапошников поблагодарил Фарида Мухаметшина за личный вклад в развитие межпарламентских отношений между Госсоветом Татарстана и Московской городской Думой. «Наше взаимодействие является примером эффективного сотрудничества региональных парламентов субъектов нашей страны», – отметил он.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин от имени руководства республики и лично Президента Татарстана Рустама Минниханова сказал слова признательности правительству столицы во главе с Сергеем Собяниным за содействие в проведении ежегодных Дней культуры Республики Татарстан, поблагодарил за возможность их организации и в сложное ковидное время. Он напомнил, что такой праздничный форум культуры Татарстана в столице России прошел уже в одиннадцатый раз. По словам Фарида Мухаметшина, проведение таких мероприятий – это не только повод показать всю палитру богатейшей многогранной культуры народа республики, Дни культуры Татарстана также способствуют укреплению дружбы народов большой страны.

После выступлений Алексей Шапошников и Фарид Мухаметшин вручили государственные награды правительств Москвы и Республики Татарстан.

Благодарность Мэра Москвы объявлена Муфтию Централизованной религиозной организации Духовного Управления Мусульман города Москвы Альбиру Крганову, начальнику нейрохирургического центра – главному нейрохирургу Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Шамилю Гизатуллину, заслуженной артистке Татарстана Ляйсан Мингазовой, заместителю командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-майору Нариману Тимергазину.

Указом Президента Татарстана Медалью «100 лет образования Татарской АССР» за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд награждены заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в РФ Равиль Ахметшин, генерал-лейтенант Салих Шамсунов.

Звание «Заслуженный артист Республики Татарстан» присвоено солисту Большого театра России Марату Гали, «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан» – генеральному директору Дома литераторов «Таруса» Исмаилу Ахметову, музыковеду Фердаус Исаевой, директору Татарского культурного центра Москвы Анверу Хусаинову. Заслуженным врачом Татарстана стала заместитель главного врача Детской клинической больницы имени З.А. Башляевой Эльмира Самитова.

Благодарность Президента Республики Татарстан объявлена художнику Ильдару Мустафину, летчице Халидэ Макагоновой.

В гала-концерте принял участие Государственный симфонический оркестр РТ под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского. В программе прозвучали классические произведения татарских композиторов – Назиба Жиганова, Рустема Яхина, Салиха Сайдашева, современных композиторов – Рашида Калимуллина и Эльмира Низамова.

На сцене выступили солисты – заслуженная артистка России и народная артистка Республики Татарстан Альбина Шагимуратова, народный артист Татарстана Ильгам Валиев, заслуженные артисты Татарстана Дина Гарипова, Артур Исламов, Эльмира Калимуллина, Филюс Кагиров, Илюса Хузина, Алина Шарипжанова, заслуженный артист Башкортостана Руслан Сайфутдинов, правнучка поэта-героя Мусы Джалиля Елизавета Малышева-Джалиль и другие.

Гостями вечера стали представители Администрации Президента России, Правительства РФ, федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, а также представители дипломатических кругов, деловых кругов, науки, спорта, медицины, военных дел, общественность и молодежь.

Из Республики Татарстан приехала Ирада Аюпова – руководитель Министерства культуры, организовавшего гала-концерт.

Мероприятие посетили генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, Герой Советского Союза и первый Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Сергей Крикалёв, академики Ренат Акчурин и Роберт Нигматуллин, Герои России – Марат Алыков, Венер Мухаметгареев, заслуженные артисты России – Владимир Кудашев и Борис Львович, многие другие.

В фойе гостей встречали участницы московского тура Международного конкурса «Татар кызы» в нарядах от казанского дизайнера Алсу Маликовой.

Дни культуры Республики Татарстан в Москве проходят с 2011 года. Каждый год они проходят в августе, в преддверии Дня Татарстана, и завершаются гала-концертом в одном из лучших столичных залов – Московском международном Доме музыки.

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