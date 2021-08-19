В Челябинске продолжается конкурс “Яз чәчәкләре”

Свои двери для участниц распахнул Исторический Музей Южного Урала. Конкурсанткам представилась возможность прикоснуться к прошлому в залах Детского музея. Эльвира Дружинина рассказывала им о вековых народных традициях и обычаях. Участницы словно ощутили себя в тех временах, увидев эти красивые, яркие национальные платья, полотенца, скатерти с роскошной вышивкой, предметы старинного быта, с любовью украшенные нашими предками, настоящих куколок, которых шили для малышей прапрабабушки.

После увлекательного путешествия в мир старины девочки сами принялись за работу: бабушки-рукодельницы с любовью обучали их всему тому, что умеют и знают сами.

Они вместе вышивали татарские полотенца, вязали коврики из ярких кусочков ткани. Атмосфера добра, домашнего тепла и уюта царила вокруг.

Вот так бережно и с любовью в проекте передаются традиции и богатейший опыт многих поколений!

Конгресс татар Челябинской области