Данис Шакиров отправился с рабочим визитом в Республику Башкортостан

Сегодня делегация Татарстана во главе с руководителем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данисом Шакировым отправилась с рабочим визитом в Республику Башкортостан. 20 августа в Мишкинском районе РБ состоятся мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения участника ВОВ Гази Казыхановича Загитова.

Ключевым моментом станет торжественное открытие мемориального комплекса «Пять героев» в с. Мишкино. Данис Шакиров поздравит соотечественников от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Кроме того, запланировано посещение Иглинского и Туймазинского районов РБ.