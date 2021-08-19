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Данис Шакиров отправился с рабочим визитом в Республику Башкортостан

Данис Шакиров отправился с рабочим визитом в Республику Башкортостан

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 19.08.2021 0 8

Сегодня делегация Татарстана во главе с руководителем Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данисом Шакировым отправилась с рабочим визитом в Республику Башкортостан. 20 августа в Мишкинском районе РБ состоятся мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения участника ВОВ Гази Казыхановича Загитова.

Ключевым моментом станет торжественное открытие мемориального комплекса «Пять героев» в с. Мишкино. Данис Шакиров поздравит соотечественников от имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Кроме того, запланировано посещение Иглинского и Туймазинского районов РБ.

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