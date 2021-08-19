На Дне республики и города выступят победители фестиваля «Наше время – Безнең заман»

30 августа, в День республики и города, в Казани с праздничным концертом выступят победители фестиваля «Наше время – Безнең заман». Лауреаты исполнят свои номера на площади перед театром им.Г.Камала.

В этом году фестиваль работающей молодежи посвящен Году родных языков и народного единства. Зрителям будет представлена красочная программа с танцами и песнями разных народов мира.

Своим творчеством публику порадуют коллективы ГБУ «Безопасность дорожного движения», Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова – филиала ПАО «Туполев», АО «Аммоний», Казанского порохового завода, Зеленодольского завода им.Горького, ПАО «Таттелеком» и другие.

Мероприятие пройдет с учетом всех санитарных требований, сообщают организаторы. Вход свободный. Начало концерта в 13:30, программа продлится до 16:00.

В этом году зональный этап фестиваля в Казани состоится 22-23 октября. Команды, успешно прошедшие зональные этапы, встретятся 12-13 ноября на площадке концертного зала Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, где состоится суперфинал.

15 ноября в КРК «Пирамида» пройдет гала-концерт, на котором будет объявлена команда-обладатель гран-при, победители получат традиционный переходящий кубок Президента РТ и денежную премию в размере 500 тысяч рублей. Обладатель специального приза «Герои нашего времени» станет обладателем денежной премии в размере 300 тыс. рублей.

Заявки для участия принимаются до 25 сентября на сайте.

kzn.ru