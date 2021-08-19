Молодежь Татарстана приглашают принять участие в конкурсе креативных идей развития культурных пространств

Успей подать заявку на конкурс креативных идей развития культурных пространств «Место, где свет». Заявки принимаются до 20 августа. Организаторами выступают Министерство культуры Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.

Цель конкурса – определение лучших концепций развития пространств на базе модельных библиотек, созданных в субъектах Российской Федерации по программе национального проекта «Культура», а также выявить идеи событий (просветительских мероприятий, концертов, творческих встреч, мастер-классов, театральных постановок и другое), которые могут быть проведены в этих пространствах.

Участниками Конкурса могут стать граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет, молодые деятели культуры, искусств и креативных индустрий.

Для участия в конкурсе необходимо до 20 августа пройти регистрацию на образовательный заезд «Постановка шоу фестиваля «Таврида.АРТ» на сайте и выполнить творческое задание. Участников, успешно прошедших отбор, пригласят на образовательный заезд, который состоится с 31 августа по 5 сентября. В его рамках будет возможность доработать свои концепции модернизации пространств модельных библиотек в части организации просветительской деятельности для привлечения молодых представителей творческих индустрий.

Итоговые проекты участники представят очно на питчинге Всероссийского конкурса молодежных проектов на площадке фестиваля «Таврида.АРТ». По итогам питчинга будут определены 3 лучших проекта, которые получат гранты в размере до 1,5 млн рублей на реализацию концепции.

Справка

Фестиваль «Таврида.АРТ» состоится с 8 по 12 сентября в Крыму в смешанном онлайн- и офлайн-формате. В фестивале примут участие резиденты арт-кластера «Таврида» и молодые деятели культуры и искусств, блогеры и инфлюенсеры, создатели молодежных пабликов в социальных сетях и представители студенческих СМИ, лауреаты, финалисты и победители проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей»; представители акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, лидеры волонтерских движений и НКО, участники конкурса «Большая перемена» и их родители, участники, финалисты и победители Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters и Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход».

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