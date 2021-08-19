Москве закрылись Дни культуры Республики Татарстан

18 августа гала-концертом татарстанских деятелей искусств в Светлановском зале Московского международного Дома музыки завершились дни культуры Республики Татарстан в Москве. В праздничной церемонии закрытия Дней принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Перед началом гала-коцерта от имени Правительства и депутатского корпуса столицы участников мероприятия поприветствовал Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Он зачитал приветственное слово Мэра Москвы Сергея Собянина, в котором говорится, что Москву и Татарстан связывают тесные узы дружбы сотрудничества, в укреплении которых большую роль играет татарская община Москвы.

«Неотъемлемой частью культурной жизни нашего мегаполиса является татарский праздник Сабантуй. Хорошей традицией стало и проведение молодежного форума «Мост Москва – Татарстан. Нынешние Дни культуры – еще одно подтверждение наших добрых отношений, которые, убежден, и впредь будут развиваться и крепнуть», — подчеркивается в обращении Сергея Собянина.

Алексей Шапошников поблагодарил Фарида Мухаметшина за личный вклад в развитие межпарламентских отношений между Госсоветом Татарстана и Московской городской Думой.

«Наше взаимодействие является примером эффективного сотрудничества региональных парламентов субъектов нашей страны», — отметил он.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин от имени руководства республики и лично Президента Татарстана Рустама Минниханова поблагодарил правительство столицы во главе с Сергеем Собяниным за содействие в проведении Дней культуры Республики Татарстан. Он напомнил, что такой праздничный форум татарской культуры в столице России прошел уже в одиннадцатый раз. По традиции в этом мероприятии участвуют самые известные артисты и творческие коллективы, театральные деятели и музейные работники Татарстана.

«Наша республика по праву считается одним из самых передовых, экономически развитых регионов Российской Федерации. Несмотря на трудности, связанные в том числе с пандемией и засухой, в Татарстане динамично развивается машиностроительная промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия и нефтепереработка, строительство и другие отрасли. И этот наработанный потенциал позволяет нам с уверенностью смотреть вперед», — отметил руководитель татарстанского парламента

По словам Фарида Мухаметшина, проведение таких мероприятий – это не только повод показать всю палитру богатейшей многогранной культуры татарского народа, Дни культуры Татарстана также способствуют укреплению дружбы народов большой страны.

«Такой масштабный праздничный форум востребован общественностью Москвы и Татарстана, ибо у нас имеются длительные многовекторные связи в экономике, социальной сфере, культуре. Мы во многом ориентируемся на Москву по многим вопросам, в том числе и в вопросах законодательства. Я признателен москвичам за приглашение, а также за традиционный интерес к татарской культуре. Это востребованная форма работы объединения регионов со столицей, а значит и укрепления межнациональных связей», — сказал он в разговоре с журналистами федеральных СМИ

Дни культуры Республики Татарстан в Москве проходят с 2011 года. Каждый год они проходят в августе, в преддверии Дня Татарстана, и завершаются гала-концертом в одном из лучших столичных залов – Московском международном Доме музыки.

trt-tv.ru