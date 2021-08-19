Муфтий вручил дипломы выпускникам заочного отделения медресе «Мухаммадия»

Сегодня, в 11-й день месяца Мухаррам (19 августа), учащиеся заочного отделения медресе «Мухаммадия», успешно сдав выпускные экзамены и защитив дипломные работы, получили дипломы о среднем религиозном образовании. Дипломы выпускникам, обучившимся в течение четырех лет, вручил муфтий Татарстана и директор медресе «Мухаммадия» Камиль хазрат Самигуллин. В этом году заветную «корочку» получили 56 человек – 20 мужчин и 36 женщин – они освоили шариатские предметы и выразили готовность к религиозному служению.

География выпускников медресе, обучившихся на заочном отделении, очень широка: это шакирды из Башкортостана, Оренбургской, Кировской, Ульяновской, Тюменской, Свердловской областей, а также из различных районов Татарстана. Среди них – люди разных профессий: учителя, врачи, бухгалтеры, фармацевты, индивидуальные предприниматели, ветеринары, работники районных газет и др.

Участников торжества поздравили наставники, которые в течение четырех лет давали религиозное образование. Добрые, напутственные слова произнёс и муфтий Камиль хазрат Самигуллин, сказав, что, если мы будем богобоязненными, Аллах укажет все пути и даст пропитание.

После выступления муфтия приветственное слово передали устазам Камилю хазрату Валиуллину и Ахмету хазрату Сабирову, которые выразили свои искренние пожелания и дали ценные советы своим выпускникам.

Всего казанское медресе «Мухаммадия» в этом году окончили 200 учеников, в том числе 126 – на вечернем и 18 – на дневном отделениях.

dumrt.ru