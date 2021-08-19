В Санкт-Петербурге почтут память поэта-героя Мусы Джалиля

25 августа 2021 года исполняется 77 лет со дня гибели Мусы Джалиля – татарского поэта, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по традиции проводит День памяти легендарного татарского поэта.

25 августа в 12.00 у памятника Мусе Джалилю (по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, дом 18) состоится памятное мероприятие, чтение стихов и возложение цветов к памятнику поэта-воина. Участие в мероприятии примет дочь Мусы Джалиля – Люция Мусаевна Джалилова.

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии и почтить память легендарного поэта-героя.

Памятник татарскому поэту и Герою Советского Союза Мусе Джалилю был открыт в Санкт-Петербурге 19 мая 2011 г. и является даром Республики Татарстан Санкт-Петербургу. Место было выбрано не случайно: во время Великой Отечественной войны Муса Джалиль под Ленинградом на Ленинградском и Волховском фронте в звании старшего политрука служил военным корреспондентом газеты «Отвага», в 1942 г. попал в плен, затем в концлагерь. Оказавшись в составе Волго-татарского легиона «Идель-Урал», стал участником подпольной организации.

Подвиг Мусы Джалиля и его соратников – пример верности воинской присяги и гражданского долга. В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 1957 году Муса Джалиль был удостоен звания лауреата Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь», написанных в неволе.

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