«Благодаря фестивалю «Халык мәхәббәте лауреаты» произведения Сайдашева узнает подрастающее поколение»

В Казани в седьмой раз состоялся фестиваль музыкального искусства «Лауреат народной любви», –посвященный памяти композитора Салиха Сайдашева.

Традиционное место проведение фестиваля – площадь перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, где расположен памятник Салиха Сайдашева. На импровизированной сцене выступили оркестр «Казан нуры» под руководством народного артиста Татарстана Расима Ильясова и солисты Казанской городской филармонии, оркестр под руководством Данияра Соколова и артисты Татарского академического театра имени Г.Камала и женский джаз-оркестр «Фантазия» культурного центра «Сайдаш» под руководством Юрия Щербакова.

«Халык мәхәббәте лауреаты» – «Лауреат народной любви» именно так назвал Сайдашева его современник, выдающийся татарский поэт Махмут Хусаин.

Строки из его стихотворения зачитал со сцены заслуженный артист Татарстана Фанис Зиганшин. Открыл фестиваль «Марш советской армии» в исполнении оркестра Камаловского театра.

На фестивале прозвучали произведения на музыку Сайдашева «Әдрән диңгез», «Җырларым», «Булат җыры», «Без кабызган утлар», «Әй, күңелле өмәсе» и другие.

Фестиваль музыкального искусства «Халык мәхәббәте лауреаты» – «Лауреат народной любви» ежегодно проводится в Казани с 2015 года. Автором и режиссером проекта является Народная артистка России, профессор, заместитель директора по культуре и искусству Культурного центра «Сайдаш» Лима Кустабаева.

По словам ее словам, фестиваль должен иметь свое продолжение. «Мне бы хотелось, чтобы к фестивалю приобщалось больше людей. Музыка Сайдашева будет звучать долгие годы, поскольку народ любит его творчество. Благодаря нашему фестивалю произведения Салиха Сайдашева узнает подрастающее поколение», – отметила Лима Кустабаева.

saidash.ru