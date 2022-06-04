Почти как в Рио-де-Жанейро: в Казани перед Сабантуем состоится карнавал подарков

В Казани 17 июня с 11 до 14 часов пройдет сбор подарков к Сабантую. Торжественное шествие конных повозок пройдет по улицам Кремлевская, Пушкина, Баумана, Островского, Марджани, все они объединятся на площади у театра имени Камала.

«В прошлом году были сложности с конными повозками. Лошадь доставили в Казань из другого города. В этот раз праздник будет масштабнее, ярче, с участием татарских звезд», — пояснил вице-президент АРиО по развитию культурного наследия Радик Абдрахманов.

Маршрут движения праздничного шествия с конными повозками следующий:

первая повозка пойдет от резиденции Президента РТ в Казанском Кремле по Кремлевской и Баумана;

вторая — от Государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля по улице Пушкина;

третья — от НК «Туган Авылым» по Петербургской;

четвертая повозка пройдет по Старо-Татарской слободе по улице Каюма Насыри.

Гости и дарители на каждой локации должны собираться в 11 часов утра.

Финальной точкой станет площадь перед Татарским государственным академическим театром имени Камала, на которой развернутся театрализованные действия и выступят фольклорные коллективы республики. Начало представления в 12:30.

Каждый желающий принять участие в церемонии может выбрать удобную для него локацию и погрузиться в атмосферу праздника. Все собранные подарки будут переданы представителям администрации Вахитовского района для вручения батырам-победителям на Сабантуе в поселке Мирный.

tatar-inform.ru