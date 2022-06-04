Казанский кинофестиваль ожидает фильмы из французского города Канн

На первом заседании отборочной комиссии XVIII КМФМК обсудили приоритеты нынешнего кинофорума, расставили акценты и обсудили проблемы. Пресс-служба приоткроет дверцу во «внутреннюю кухню фестиваля».

Отборочная комиссия претерпела изменения – исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова объявила нового председателя отборочной комиссии. В этом году отборщиков возглавит историк, культуролог, директор Нового института культурологии, научный сотрудник ВГИКа, докторант лаборатории моделирования практик и технологий межкультурного диалога в РФ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Нина Кочеляева.

Также среди членов отборочной комиссии – доктор философии и искусствоведения, киновед, автор статей и публикаций о культуре и кино Центральной Азии и Турции, генеральный директор агентства «Евразия Глобал Коннектинг» Светлана Слапке (Германия).

Был представлен и новый член отборочной комиссии – доктор филологических наук, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой филологии и страноведения Российского Исламского института Тимур Шайхуллин.

Переходя к тематическим приоритетам, Айтуганова обозначила основную мысль XVIII кинофорума: «В этом году Татарстан отмечает 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией». Именно этому событию будут посвящены основные мероприятия фестиваля.

«В программе 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией должны быть фильмы, соответствующие тематике и проблематике. Кстати, есть турецкая документальная картина, посвященная исламской школе – надо привести ее в Казань», сообщила Нина Кочеляева.

Планируется, что фильмом открытия фестиваля станет кинокартина, снятая в Татарстане – «Ибн Фадлан».

«В 2022 году обозначается тренд – собирается очень много фильмов подростковых и про семейные ценности» – прокомментировали фильмы заявочной кампании члены отборочной комиссии.

Параллельная программа «Этническое кино: точки роста» соберёт в себе лучшие кинокартины со всего мира, посвященные традициям разных народов. Также во внеконкурсной программе будут анимационная и игровая программы ВГИКа.

Светлана Слапке предложила сохранить секцию «Тюркский мир».

Она прокомментировала также участие европейских картин в фестивале: «После Канн они точно определятся» – сообщила о позиции немецких коллег Светлана Слапке, – «Мы ждем две или три картины от них».

Достаточно много фильмов заявлено для секции «Россия – Исламский мир», к слову, специальную премию за лучшую кинокартину учредила Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Согласно регламенту, в начале июля будет опубликован шорт-лист конкурсной программы, затем будет сформирована внеконкурсная программа. Вся информация будет опубликована на официальном сайте фестиваля.