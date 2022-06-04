ПРИВЕТСТВИЕ Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова участников и гостей праздника Сабантуй – 2022 в регионах Российской Федерации и зарубежье

Дорогие друзья! Уважаемые соотечественники!

От имени Государственного Совета, Правительства Республики Татарстан и от себя лично сердечно поздравляю вас со всеми любимым татарским национальным праздником Сабантуй! В красочном калейдоскопе национальных торжеств, которыми славится наша большая и дружная страна, он выделяется своим неповторимым колоритом, широким размахом и ярким разнообразием состязаний. Увековеченный в преданиях, народных песнях и сказках, в произведениях выдающихся татарских писателей, поэтов, художников и композиторов Сабантуй, подобно резвому скакуну, стремительно мчится через века и эпохи. Сабантуй – это народный гимн крестьянскому труду, праздник плодородия и изобилия. Он неизменно дарит всем своим участникам и гостям радостное настроение и жизненный оптимизм, вдохновляет на творческие достижения и трудовые свершения. Где бы не проживали представители татарского народа, Сабантуй был и остаётся для всех живой связующей нитью с родным языком, культурой и славными деяниями наших предков. Сегодня Сабантуй с неизменным успехом проводится во многих регионах Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья, что способствует популяризации татарской культуры, расширяет возможности развития сотрудничества в различных областях. Особое звучание широкое празднование Сабантуя приобретает в Год культурного наследия народов России, проводимого в том числе в целях сохранения этнокультурного многообразия и культурной самобытности всех народов и этнических общностей нашей страны. От всей души желаю участникам и гостям Сабантуя доброго здоровья и прекрасного настроения. Мира вам, счастья, здоровья, добра и благополучия! С праздником, уважаемые соотечественники!

Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханов