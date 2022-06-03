Энциклопедии о природных ресурсах Татарстана будут переданы в школы республики

Ученые Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ подготовили первый научный справочник на татарском языке «Татарстан Республикасының табигате һәм табигый байлыклары: иллюстрацияле энциклопедия» («Природа и природные ресурсы Республики Татарстан: иллюстрированная энциклопедия»). Книга издана тиражом 1700 экземпляров, которые будут переданы в школы и библиотеки Татарстана.

«Мы планировали так, чтобы энциклопедия была в каждой школе. Она не поступит в продажу. Эта энциклопедия является продолжением многолетней работы. Это результат наших исследований. Но для издания у нас финансовых возможностей мало. Мечтаем в будущем выпустить отдельные книги для детей и учителей о растениях, птицах, животных Татарстана», — рассказал директор Института татарской энциклопедии и регионоведения, доктор исторических наук, профессор Искандер Гилязов на пресс-конференции в «Татар-информе».

Одна из целей этой работы — сохранение и развитие научной терминологии татарского языка, отметил ученый. «Студентом я ездил в научные экспедиции. Попадались книги, изданные до революции на арабской графике. Я удивлялся тому, что еще в начале XX века появилась научная терминология на татарском языке», — сказал Искандер Гилязов.

Руководитель центра регионоведения и социокультурных исследований Института татарской энциклопедии и регионоведения, кандидат исторических наук Лариса Айнетдинова напомнила, что такого систематизированного, комплексно проработанного и выполненного в двух языках труда нет в других регионах.

«В энциклопедию вошли около 2 тыс. научных статей, около 500 из них о животных, примерно 200 — по геологии и полезным ископаемым. Природоохранные зоны Татарстана, более 500 водных объектов. Там дается обобщенная основная информация по разным отраслям науки — географии, геологии, биологии, зоологии, экологии и другим», — отметила спикер.

В энциклопедию также включены редкие и охраняемые растения, животные. «В Татарстане, например, есть болотные черепахи. Иногда даже не верят этому факту. В природе Татарстана вы можете встретить болотных черепах, тарантула (Lycosa singoriensis, или Южнорусский тарантул — прим Т-и.), серых сов и т.д.», — рассказала ученый.

Первый научный справочник на татарском языке «Природа и природные ресурсы Республики Татарстан: иллюстрированная энциклопедия» издан при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. Электронная версия издания будет доступна на сайте «Татарской энциклопедии».

tatar-inform.ru