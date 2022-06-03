Республиканской детской библиотеке присвоят имя Роберта Миннуллина

Республиканской детской библиотеке присвоят имя общественного и государственного деятеля, народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ размещен на портале правовой информации.
С таким предложением изначально выступило министерство культуры Татарстана.
Теперь учреждение будет называться “Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан “Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина“.