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Республиканской детской библиотеке присвоят имя Роберта Миннуллина

Республиканской детской библиотеке присвоят имя Роберта Миннуллина

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.06.2022 0 1

Республиканской детской библиотеке присвоят имя общественного и государственного деятеля, народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ размещен на портале правовой информации.

С таким предложением изначально выступило министерство культуры Татарстана.

Теперь учреждение будет называться “Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан “Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина“.

business-gazeta.ru

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