Республиканской детской библиотеке присвоят имя Роберта Миннуллина

Республиканской детской библиотеке присвоят имя общественного и государственного деятеля, народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ размещен на портале правовой информации.

С таким предложением изначально выступило министерство культуры Татарстана.

Теперь учреждение будет называться “Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан “Республиканская детская библиотека имени Роберта Миннуллина“.

business-gazeta.ru