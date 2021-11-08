Более 400 нуждающихся семей Казани обеспечены гушр-садакой

В Татарстане завершилась кампания по сбору гушр-садаки и обеспечению продовольствием нуждающихся слоев населения, реализованная по инициативе Духовного управления мусульман РТ. По итогам этой инициативы сего в республике собрано 577,33 тонн гушр-садаки. Среди мухтасибатов по объему гушра лидерами являются Рыбно-Слободский (75 т), Балтасинский (43,5 т) и Черемшанский (40 т) районы. Также наибольшую активность показали Пестречинский район (30 т), Дрожжановский район (27 т), Сабинский район (26 т), Высокогорский, Атнинский, Кукморский районы (по 25 т), Мамадышский район (20 т).

В помощь нуждающимся татарстанские мусульмане привозили в республиканские мечети овощи (картофель, свеклу, капусту, морковь, тыкву, репчатый лук и др.), варенье из фруктов, соленые огурцы, помидоры, мед. Продукты, собранные в рамках кампании, были направлены в благотворительные организации (Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ и реабилитационный центр Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»), социальные учреждения (районные дома престарелых, детские дома), мусульманские учебные заведения (медресе, школы и детские сады, центр подготовки коранических хафизов и др.), а также непосредственно нуждающимся семьям. Так, Благотворительный фонд «Закят» ДУМ РТ обеспечил продуктами питания более 400 малообеспеченных семей Казани.

Акция продовольственного сбора в пользу нуждающихся проводится ДУМ РТ централизованно ежегодно во всех мухтасибатах республики с 2017 года.

Гушр – это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая.

Примечательно, что до революции у татар-мусульман сбор гушр-садаки был обычной практикой, а в советское время праздники гушра заменили праздниками урожая. Сейчас этот благотворительный сбор постепенно стал возвращаться в религиозную практику мусульман республики с идейной подачи главного казыя РТДжалиля хазрата Фазлыева и ныне покойного религиозного и общественного деятеля Валиуллы хазрата Якупова.

Так, в результате активного участия татарстанцев в этой социально-значимой инициативе, в мухтасибатах Татарстана было собрано и передано нуждающимся в общей сложности овощей и фруктов: в 2017 году – 160 тонн, в 2018 году – 600 тонн, в 2019 году – 1109,5 тонн, в 2020 году порядка 1 000 тонн.

dumrt.ru