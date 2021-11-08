В Петербурге пройдет выставка живописи татарских художников

9 ноября в библиотеке на Торжковской пройдет выставка живописи татарских художников «Красота живёт повсюду». Выставка приурочена национальному татарскому празднику Уныш Байрам – Празднику Урожая.

Эльмира Мустафина, Раис Тимергалиев, Рашид Муратов и Роберт Мифтахутдинов представят зрителям прекрасные картины. Художники покажут нам красоту этого окружающего мира. И пусть красота спасает мир и нас в том числе.

На презентации выступит татарский ансамбль «Акчарлак». Артисты споют и станцуют национальные песни и танцы.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области