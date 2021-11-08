В Петербурге создали новый деловой клуб, объединяющий татарских и башкирских предпринимателей

В Санкт-Петербурге состоялась встреча татарских и башкирских предпринимателей с целью создания нового делового клуба.
В начале встречи участники рассказали о себе и своей деятельности и поделились своими ожиданиями от создаваемого объединения.
Бизнес-клуб «БАРС» объединит предпринимателей из Татарстана и Башкортостана, имеющих бизнес в Санкт-Петербурге для полезного общения, решения деловых вопросов, реализации бизнес-проектов и благотворительной деятельности.
Также участники встречи обсудили приглашение на стажировки студентов – выходцев из Татарстана и Башкортостана, обучающихся в ВУЗах Санкт-Петербурга.
Участие во встрече приняли сотрудники Постоянного представительства Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, рассказав о деятельности Постпредства РТ, перспективах реализации совместных проектов и призвали участников клуба активно включиться в перепись населения.
В завершение встречи были намечены планы работы на ближайшее время.