LaPrimavera представит премьеру «Большой сюиты» из татарского балета «Шурале»

12 ноября в ГБКЗ им. С. Сайдашева Казанский камерный оркестр LaPrimavera презентует Большую сюиту из балета Фарида Яруллина «Шурале». Оркестр записал ее по инициативе худрука Рустема Абязова. Он же сделал оркестровку и концертную редакцию сюиты. Над звуком работал известный казанский звукорежиссер Игорь Сиденко.

Запись сюиты приурочена к 80-летию создания первого татарского балета. Рустем Абязов включил в нее в том числе номера, которые не звучат сегодня в балетной постановке театра оперы и балета.

Флеш-карта издана тиражом в 500 экземпляров, её уже бесплатно передают в детские музыкальные школы, колледжи и вузы Татарстана. Диск будет также передан в фонд ГТРК «Татарстан» и ТНВ. Цифровой вариант записи размещен на сайте оркестра. Также на сайте будет размещена партитура «Большой сюиты» с открытым бесплатным доступом.

Напомним, до сих пор существовала единственная запись отдельных фрагментов музыки из балета «Шурале» – на грампластинках фирмы «Мелодия». Она была сделана в 1970 году оркестром Большого театра под управлением Фуата Мансурова.

«Балет «Шурале» – на мой взгляд, одно из самых ярких явлений в музыкальной культуре татарского народа. После гибели на фронте Фарида Яруллина мы потеряли гениального композитора. Его творчество заслуживает бережного отношения», – считает Рустем Абязов.

На концерте в Казани сюита прозвучит в сопровождении стихов Альбины Абсалямовой. Еще одна гостья концерта – пианистка Дания Хайбуллина из Новосибирска.

«Большая сюита» будет также презентована 10 ноября в Альметьевске – грант на запись «Большой сюиты» из балета Фарида Яруллина «Шурале» Казанскому камерному оркестру La Primavera выделил благотворительный фонд ПАО «Татнефть».

На YouTube-канале оркестра будет вестись онлайн-трансляция концертов.

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