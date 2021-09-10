Буинский драмтеатр представит москвичам два спектакля

В столице 18 и 19 сентября пройдут гастроли Буинского государственного драматического театра.

На сцене Малого зала Центрального академического театра российской армии зрителям представят два спектакля.

18 сентября – мелодрама «Бәхеткә юл кайдан?» («Как найти дорогу к счастью?») по книге татарстанской писательницы Зифы Кадыровой.

Постановка о семейных ценностях и жизни бездомных. На долю главной героини выпадают серьезные испытания, преодолеть которые ей помогает любовь.

Что такое счастье? Как найти к ней дорогу? По утверждению героев спектакля, счастье в ваших руках, под вашими ногами, только люди не понимают.

Режиссер — Ильфат Камалиев.

Автор — Зифа Кадырова.

Инсценировка — Хабир Ибрагим.

Начало в 17.00.

Рекомендован для зрителей старше 18 лет (18+).

19 сентября – драма «Шобага» («Жребий»). Этот спектакль – мозаика из рассказов про любовь, течении времени, о таланте, чувства долга и жизни, смерти и бессмертии, о том, что плохо осознается в молодости, но так остро ощущается в старости. Постановка с народными песнями, танцами и обрядами основана на реальных интервью с сельскими жителями.

Режиссер — Тимур Кулов.

Начало в 17.00.

Рекомендован для зрителей старше 12 лет (12+).

Спектакли проходят на татарском языке и обеспечены синхронным переводом на русский язык.

Адрес: г. Москва Суворовская пл., д. 2.

Билеты на сайте tickets.zamancha.ru или заказ по телефонам: 8(495) 965-19-87, 8(925) 517-23-92, 8(916) 610-90-09.

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