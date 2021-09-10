Издательский дом «Хузур» ДУМ РТ выпустил книгу «Об Исламе: для подростков» на татарском языке. Данная книга подготовлена для подростков, делающих шаги в знакомстве с Исламом. Целью данного издания является разъяснение юным читателям на легком и доступном языке важные понятия религии, объяснение шариатских решений. В книге представлена полная информация о таких главных фардах, как чтение намаза, соблюдение поста, совершение хаджа и подробно разъяснен порядок их выполнения.

Издание было подготовлено на основе книги ИД «Хузур» «Основы исламских знаний», и мы искренне верим, что данное пособие окажется полезным для каждого в приобретении знаний и изучении шариатских вопросов.

Приобрести книгу можно в фирменном магазине ИД «Хузур» в Казани, а также заказать дистанционно через интернет-магазин:

Магазин: г.Казань, ул. Парижской Коммуны, 6. Тел.: +7 (960) 072-74-63

Склад: г.Казань, ул.Газовая, 14. Тел.: +7(966) 250-00-09

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