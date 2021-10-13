Бульвар «Ак чәчәкләр» претендует на победу в международной архитектурной премии

Бульвар «Ак чәчәкләр» в Ново-Савиновском районе Казани вошел в шорт-лист XVI международной премии по архитектуре и дизайну «Евразийская Премия 2021» (Eurasian Prize 2021).

Участниками конкурса в этом году стали специалисты из 22 стран. Они представили на суд жюри объекты, расположенные в 46 городах 29 стран. Мировые звезды архитектуры и дизайна, вошедшие в интернациональную команду экспертов из 16 стран, отобрали финалистов в трех профессиональных конкурсах – «Архитектура», «Градостроительство», «Дизайн» – а также в конкурсе студенческих работ. Имена победителей̆ назовут на церемонии награждения, которая состоится 19 ноября в Екатеринбурге.

В рамках премии также проводится народное голосование, его победитель получит приз зрительских симпатий. Для того чтобы принять в нем участие, необходимо пройти по ссылке и оценить проект по пятибальной шкале, сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

kzn.ru