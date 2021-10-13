tatruen
Главная / Новости / Председатель Нацсовета ознакомился с деятельностью центра «Просвещение»
Председатель Нацсовета ознакомился с деятельностью центра «Просвещение»

Председатель Нацсовета ознакомился с деятельностью центра «Просвещение»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 13.10.2021 0 11

Сегодня в рамках рабочей поездки в Свердловскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил местную религиозную организацию мусульман “Просвещение” города Екатеринбурга.

С деятельностью организации председателя Национального Совета ознакомил руководитель центра Руслан Нурмаметов. По его словам, здесь круглый год помимо религиозных занятий преподаются уроки татарского языка, ведется активная работа по ознакомлению детей с татарской культурой и искусством. Стоит добавить, что курсы татарского языка организуются не только в центре “Просвещение”, но и по субботам и воскресеньям в здании представительства Татарстана в Екатеринбурге, в городах Верхняя Пышма и Березовский.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.