В Екатеринбурге дан старт Международному литературному конкурсу чтецов “Джалиловские чтения”

Сегодня в Екатеринбурге состоялось открытие бюста великому татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

Также в Муниципальном театр балета “Щелкунчик” был дан старт Международному литературному конкурсу чтецов “Джалиловские чтения”. Конкурс проводится совместно со Всемирным конгрессом татар, Министерством культуры Республики Татарстан, Министерством образования и науки Республики Татарстан и преследуют цель популяризации творческого наследия Мусы Джалиля и писателей-фронтовиков в Республике Татарстан, регионах Российской Федерации и за рубежом.

Кроме наших соотечественников из разных городов и районов Свердловской области, здесь собрались и участники поездки, организованной Всероссийским обществом краеведов при Всемирном конгрессе татар.

Гостей поприветствовал заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

-Сегодняшние встречи, на которых мы говорили о культуре, о национальном образовании и других важных задачах, очень значимы для нас, – подчеркнул он, – Также мы очень рады открытию нового памятника Мусе Джалилю. Мы надеемся, что история жизни Героя Советского Союза вдохновит вас изучать его творчество.

Председатель Национального Совета рассказал нашим соотечественникам о целях “Джалиловских чтений” и призвал отправлять свои конкурсные работы.

Также вице-премьер отметил важность участия наших соотечественников во Всероссийской переписи населения, которая стартует 15 октября.

Вечер продолжился просмотром спектакля Оренбургского государственного татарского драматического театра им. М. Файзи “Жизнь моя песней звучала в народе…”, повествующим о жизни Мусы Джалиля.